Yeni Berenice sobre caso Senasa: "Tenía salud para contribuir al robo del Estado… tenga salud para responder por ese crimen"

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se pronunció este sábado sobre los imputados en el caso Senasa a través de una publicación en sus redes sociales.

Reynoso hizo una publicación en su cuenta de la red social X, con el mensaje “¡Pensando exactamente lo mismo que he pensado en toda mi carrera de fiscal!”, haciendo referencia a la denominada “operación Cobra”.

Este mensaje estuvo acompañado de un video de la actual procuradora general hablando en uno de los casos judiciales relacionados con corrupción gubernamental, en los que participó como fiscal.

En el audiovisual, que tiene menos de 30 segundos de duración, se ve como Reynoso, ante el tribunal afirmó, en relación a los implicados en ese caso de corrupción, que si “usted tenía salud para contribuir al robo del patrimonio del Estado… entonces tenga salud para responder por ese crimen”.

ENFERMEDAD DE SANTIAGO HAZIM

Santiago Hazim, exdirector del SenasaVíctor Ramírez

La publicación de Reynoso se produjo un día después de que la defensa del principal imputado en el caso Senasa, Santiago Hazim, asegurara que su cliente padece de esclerósis múltiple, por lo que solicitó al tribunal consideraciones especiales, como pernoctar en su hogar con arresto domiciliario.

Asimismo, los abogados de Hazim indicaron que este debe ser tratado tomando en cuenta su estado de salud, considerando que el estrés exacerba la enfermedad, que no se le imponga impedimento de salida del país, y la necesidad de viajar a Nueva York dos veces al año para recibir su tratamiento con Ocrelizumap.

Además, uno de los abogados de este imputado, Miguel Valerio, aseveró que Hazim podría morir de "manera súbita" en la cárcel, si el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional acoge la solicitud de medida de coerción pedida por el Ministerio Público.

"Puede morir de manera súbita o quedar parapléjico o cuadripléjico en la cárcel, esa es su realidad", dijo.

Igualmente indicó que su cliente ha llorado durante este proceso judicial, porque no quería que se conozca públicamente que padece de esa condición.

"Por eso lloró, porque él no quería que eso se tratara incluso tuvo internos dos veces y tenía que internarse, una tercera y dijimos que 'no' para que viniera a comparecer con nosotros", expresó.

SOBRE EL CASO

La semana pasada, el Ministerio Público anunció la puesta en marcha de la denominada "operación Cobra", en la que acusa a un grupo de personas de haber sustraído dinero al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Este operativo conllevó una docena de allanamientos con la participación de más de 20 fiscales y 200 agentes policiales.

Hasta el momento los implicados en este caso judicial son Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución durante el período 2020-2025; Gustavo Enrique Messina Cruz, gerente financiero de la institución entre 2020-2025; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico del Senasa.

También Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de servicios de Salud de Senasa entre 2020-2025; Ramón Alan Speakler Mateo, quien laboraba en la entidad desde 2016; Eduardo Read Estrella, miembro del grupo Read y propietario de la empresa KHERSUN S.A, Cinty Acosta Sención y gerente de la empresa Madison Medical, S. A; Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim, que se entregó la tarde del martes 8 de noviembre y Heidi Mariela Pineda.

Imputados en el caso SenasaListín Diario

Según los fiscales al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.