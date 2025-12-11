Eduardo Read recibió más de siete mil millones de pesos por contratos con Senasa, según el MP

El Grupo Read, representado por Eduardo Read Estrella, uno de los imputados en el caso Senasa, recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS.

Así lo establece el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción en contra de Read Estrella y otros nueve implicados en el presunto entramado, acusados de desfalcar el Seguro Nacional de Salud (Senasa), ARS que agrupa al 70% de la población dominicana.

Esta cifra está segmentada entre las tres razones sociales representadas por este grupo, que fungían como prestadoras de servicios de salud de Senasa, siendo estas Khersum, S.R.L., Deleste, S.R.L., y Farmacard, S.R.L.

Santiago Hazim, en su condición de director de Senasa, es acusado de monopolizar la prestación de servicios de atención primaria a favor de las empresas del Grupo Read a través de la suscripción de contratos para la compra de servicios de salud con pagos capitados, sin métodos efectivos de fiscalización y monitoreo.

Como resultado de este monopolio, el exdirector de Senasa es acusado de recibir el 30 % de los pagos efectuados por Senasa al Grupo Read por concepto de sobornos, cifra que asciende a

RD$1,621, 337,217.15, recibidos por Hazim a través de José Pablo Ortiz Giraldez.

Desglosados por empresa, a través de Khersum, Hazim recibió RD$1, 166, 401,310.63, por conceptos de soborno; RD$391, 418,157.12 de Deleste, S.R.L., y RD$63, 517,749.40 canalizados a través de Farmacard.

Contratos de Khersum

La empresa Khersum, S.R.L., propiedad de Eduardo Read Estrella, recibió un pago total de

RD$3,882, 113,916.57 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS.

El órgano acusador señala que tras una auditoria médica forense realizada a la razón social, se determinó que estas relaciones comerciales entre Senasa y Khersum, revelaban un esquema de indicios de irregularidades contractuales, fallas técnicas y actos fraudulentos, vulnerando disposiciones de la ley 87-01 y normativas de Sisalril, esto afectaba la validez de los contratos, la sostenibilidad de la ARS y la calidad de la cobertura médica.

Asimismo, se determinó que el esquema de pago y modelo de tarifa fija para servicios de telemedicina, que se implementó sin validación técnica, sin listado, ni criterio para la selección de la población beneficiada ni controles efectivos de uso, configuraron un desvío de recursos públicos con alto impacto financiero.

“Señala que el esquema de pago capitado y el modelo de tarifa fija por servicios de telemedicina, implementados sin validación técnica, sin listado ni criterio para la selección de la población beneficiada ni controles efectivos de usos, configuran un desvío de recursos públicos con alto impacto financiero, toda vez que se emitieron pagos mensuales de cinco millones de pesos con 00/100 (RD$5,000,000.00) por servicios de telemedicina para una población estimada de dos millones (2,000,00) de afiliados, sin evidencias objetivas de ejecución”, dice el documento.

La empresa recibía un pago mensual de 65 millones de pesos para cobertura de servicios de dos millones de afiliados, de lo que se determinó en una auditoria de 2023 que solo el 4.2 % de los afiliados recibía estos servicios, lo que equivale a 21,000 personas.

“Por tanto, el valor real de los servicios prestados ascendería a dos millones setecientos treinta mil pesos con 00/100 (RD$2,730,000.00). Esto implica pagos sinjustificación por un estimado mensual de sesenta y dos millones doscientos setenta mil pesos con 00/100 (RD$62,270,000.00)”, añade.

El Ministerio Público sugiere que estas altas sumas de dinero pagadas a las empresas de Read Estrella iniciaron una vez Santiago Hazim asumió como director ejecutivo de Senasa, registrándose una modificación sustancial e injustificada en las condiciones contractuales.

Donde se observó un aumento desproporcionado e irregular en la cantidad de afiliados asignados a las prestadoras de servicios de salud, sin que constara una justificación técnica o administrativa que respaldara la decisión de Hazim, ni los informes emitidos por el entonces gerente de salud, Francisco Ivan Minaya, en favor de los servicios prestados por Khersum.

Otras de las acciones cometidas en contra del Estado dominicano, fue incrementar significativamente los regímenes de salud prestados por Khersum, alterando de forma sustancial el objeto contractual original sin el debido proceso de licitación o justificación de necesidad pública.

“Se modificó la modalidad de pago por capitación (per cápita), alterando sustancialmente las condiciones económicas del contrato, lo que contribuyó al déficit financiero del Seguro Nacional de Salud (Senasa)”, cita el expediente.

Contratos Deleste

La empresa Deleste, S.R.L., recibió RD$932, 100,000.00, por conceptos de contratos y adendas desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025 con la ARS.

Dentro de los servicios que esta empresa debía prestar a 500,000 afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado figuran: atención ambulatoria básica con médicos generales, familiares, ginecosbstetra, pediatras, nutricionistas y optómetras, distribuidos en centros de primer nivel de atención y clínicas de segundo y tercer nivel de atención.

Asimismo, servicios médicos diagnósticos ambulatorios de laboratorios, rayos x, ecografías, electrocardiogramas y toma de muestras de citología vaginal.

El contrato estipulaba que también la empresa prestaría servicios de manejo de los programas de prevención y promoción de la salud y atención domiciliaria, ambulatoria con médicos, enfermeras y promotores de salud que permitiera levantamiento de necesidades comunitarias.

Conforme a la autoría médica forense practicada en septiembre de este año, se constató duplicidad potencial en la ejecución de servicios, derivada de la subcontratación de un proveedor que mantenía contrato directo con Senasa.

Se aprobó el pago sin trazabilidad clara, lo que comprometió la eficacia del uso de fondos públicos o privados, destinados a la atención de salud.

La auditoría también determinó que Senasa realizó pagos de servicios no prestados, debido a que se reconocieron valores correspondientes a una cantidad de afiliados que no se encontraban evidenciados en las matrices remitidas por el prestador.

“Lo cual constituye un pago sin causa justificada y contrario a los principios de legalidad, transparencia y eficiencia en la contratación y ejecución de los recursos del sistema de salud”, agrega.

Contratos de Farmacard

En tanto que a la razón social Farmacard, S.R.L., se le realizaron pagos que ascendieron a RD$2, 296, 610,837.85, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por concepto de contratos con Senasa.

El Ministerio Público no pudo establecer el cumplimiento de las obligaciones de esta empresa con Senasa, que suscribió un contrato bajo el concepto de “compra y venta de servicios de salud”.

“Sobre el cumplimiento de las obligaciones de Farmacard, no se ha podido establecer de forma efectiva el cumplimiento de tales actividades, sin embargo, ha quedado de manifiesto de acuerdo a los datos levantados por la Unidad de Antifraude de la Contraloría General de la República, que Senasa queda a expensas del proveedor, para poder validar y auditar, entre otras irregularidades.

El imputado Francisco Iván Minaya, en su calidad de Gerente de Salud, fue el actor directo de esta contratación, otorgando a Farmacard facultades "indelegables del órgano, incluyendo la autorización de pagos a farmacias, competencia exclusiva del Seguro Nacional de Salud (Senasa)", según el MP.