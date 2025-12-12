Caso Senasa: Abogado de Hazim asegura exfuncionario podría morir de manera súbita en la cárcel

El abogado de Santiago Hazim en el caso Senasa, Miguel Valerio, aseguró que su cliente podría morir de "manera súbita" en la cárcel, si el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional acoge la solicitud de medida de coerción pedida por el Ministerio Público.

Valerio ofreció esta información a miembros de la prensa durante un breve receso concedido durante la audiencia de conocimiento de solicitud de medida de coerción en contra de un grupo acusado de desfalcar al Seguro Nacional de Salud (Senasa), afirmando que esta es una posibilidad por la esclerósis múltiple que padece Hazim.

Sin embargo, el jurista aseveró que la muerte no sería la única consecuencia de esta enfermedad, afirmando que también existe la posibilidad de que el funcionario pierda funciones motoras parcial o totalmente.

"Puede morir de manera súbita o quedar parapléjico o cuadripléjico en la cárcel, esa es su realidad", dijo.

Igualmente indicó que su cliente ha llorado durante este proceso judicial, porque no quería que se conozca públicamente que padece de esa condición.

"Por eso lloró, porque él no quería que eso se tratara incluso tuvo internos dos veces y tenía que internarse, una tercera y dijimos que 'no' para que viniera a comparecer con nosotros", expresó.

También destacó la importancia de que Hazim siga su tratamiento en el exterior, resaltando que lleva tratándose con el mismo médico desde 2011.

Por tal razón, la defensa de Hazim pidió al tribunal que se sujeten a lo que la Ley manda, en referenta a una persona con enfermedad grave.

CASO SENASA

El Ministerio Público anunció durante el fin de semana pasado la puesta en marcha de la denominada "operación Cobra", en la que acusa a un grupo de personas de haber sustraído dinero al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Este operativo conllevó una docena de allanamientos con la participación de más de 20 fiscales y 200 agentes policiales.

Hasta el momento los implicados en este caso judicial son Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución durante el período 2020-2025; Gustavo Enrique Messina Cruz, gerente financiero de la institución entre 2020-2025; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico del Senasa.

También Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de servicios de Salud de Senasa entre 2020-2025; Ramón Alan Speakler Mateo, quien laboraba en la entidad desde 2016; Eduardo Read Estrella, miembro del grupo Read y propietario de la empresa KHERSUN S.A, Cinty Acosta Sención y gerente de la empresa Madison Medical, S. A; Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim, que se entregó la tarde del martes 8 de noviembre y Heidi Mariela Pineda.

Conforme a los fiscales al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.