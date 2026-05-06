Daniel Noboa dice que gestionó con Abinader más inversión y empleos para ecuatorianos

El presidente de la República Luis Abinader y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, firmaron un acuerdo este miércoles para activar una agenda conjunta en Latinoamérica, según una publicación del mandatario suramericano.

“Así es como hacemos que las cosas pasen para el Ecuador: gestionando cooperación que se traduce en más inversión y más empleo para los ecuatorianos”, reveló Noboa en una publicación en su cuenta de Instagram, en la que posa junto al mandatario dominicano.

Según el periódico ecuatoriano "El Universo", el documento firmado señala que el pacto busca fortalecer el comercio, la inversión y la cooperación mutua.

Además, indicaron que ambos gobiernos concretaron promover la coordinación en zonas consideradas prioritarias, esas son las zonas francas, energía y minas. De igual forma, revelaron que existe un énfasis en el gas natural, turismo, asuntos migratorios, movilidad humana y el sector salud.

Conforme a informaciones que pudo conseguir Listín Diario, Noboa aterrizó en territorio quisqueyano a través del aeropuerto de Punta Cana y saldría del país pasado el mediodía de este miércoles.

Hasta este momento, pasadas las 2:30 de la tarde, el Gobierno dominicano no ha informado nada relacionado de este acuerdo.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, en febrero pasado, Noboa y Abinader se reunieron en Dubái, donde hablaron sobre la posible negociación de un acuerdo comercial.

Agregaron que el Gobierno ecuatoriano indicó que los presidentes conversaron sobre mecanismos para "fortalecer el comercio y la inversión entre ambos países" y sobre oportunidades de cooperación económica, el interés en proyectos estratégicos, iniciativas de promoción turística conjunta y el trabajo coordinado en temas de seguridad regional y defensa de la democracia.