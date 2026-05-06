Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se encuentra en RD para reunirse con Abinader

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se encuentra en República Dominicana, según informó la canciller Gabriela Sommerfeld, este miércoles.

La visita, según la información, será con el propósito de que ambos presidentes avancen el acuerdo de comercio entre República Dominicana y Ecuador.

Noboa salió de ese país el martes en la noche y retornará este miércoles pasado el mediodía, de acuerdo a Sommerfeld.

LISTÍN DIARIO supo que el presidente ecuatoriano aterrizó en el aeropuerto de Punta Cana.

“Son pocas horas, pero que se necesita la firme decisión, ya a nivel de ministro, con el avance de las negociaciones del acuerdo de comercio con República Dominicana”, indicó.

Hasta el momento las autoridades dominicanas no han informado sobre esta visita y reunión bilateral y el alcance del acuerdo comercial entre ambos países.

En la agenda del presidente, compartida a los medios, no se informó del encuentro.

Se recuerda que en 2024, en el marco del 79º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ambos mandatarios acordaron dar inicio a las negociaciones para que ambos países suscriban un “Acuerdo Comercial de Alcance Parcial”.

“Las negociaciones que hoy iniciamos se enmarcan en el principio de respeto a las leyes nacionales, al debido proceso de negociación de ambos países y a la aplicación de preferencias que contribuyan a facilitar el comercio y la complementariedad económica bilateral. En este acuerdo se favorecerá una negociación que proteja cualquier producto o sector nacional que tenga sensibilidades”, plantearon ambos mandatarios en este comunicado.