Obras Públicas inicia trabajos en el sector Palma Real

El pasado lunes, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) inició los trabajos de construcción del puente que conecta el sector Palma Real con Los Girasoles tras denuncias de los comunitarios.

Moradores del sector Palma Real denunciaron a través del Listín Diario la espera de la construcción del puente por más de doce años. Además, del taponamiento de la cañada San Miguel, que tiene más de un año en esas condiciones, y la improvisación de vertederos de basura.

El ingeniero Melvin Peña de la Dirección de Operaciones y Mantenimiento Vial del MOPC explicó que inicialmente trabajarán el saneamiento de la cañada, mientras se realiza el levantamiento para la construcción del puente.

“Estamos trabajando en el saneamiento de la cañada San Miguel en dicho sector, la cual presenta un gran cúmulo de basura, maleza y muchos escombros, lo que no permite el paso constante del caudal de la cañada”, expresó.

Respecto al puente solicitado por la comunidad, indicó que el Departamento de Puente de la institución está realizando el debido levantamiento para buscar la solución.

El pasado sábado, un equipo del Listín se trasladó al lugar y evidenció que los comunitarios se desplazan por un “puente improvisado”, donde un hierro sin seguridad alguna juega su función.

El expresidente de la junta de vecinos, Plenio Pujols, describió la situación actual de este sector como un “descuido mayúsculo”.

Y señaló que la cañada San Miguel, de más de un kilómetro de longitud, la que además se ubica en el mismo centro del sector, tiene varios años en espera de ser intervenida por las autoridades, pese a las denuncias y solicitudes.

Resaltó, en ese entonces, que cuando llovía, la cañada se desbordaba hacia las vías de tránsito, además de que es un ambiente propicio para el criadero de plagas.