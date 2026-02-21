Comunitarios reclaman puente en sector Palma Real del Distrito

Por más de doce años, la comunidad de Palma Real, del Distrito Nacional, permanece en la espera de la construcción del puente que la comunica con el sector Los Girasoles, por donde a diario se desplazan niños hacia la escuela, mientras lidian con el taponamiento de la cañada San Miguel y la improvisación de vertederos de basura.

El expresidente de la junta de vecinos, Plenio Pujols, describió la situación actual de este sector como un “descuido mayúsculo”.

“Este puente en una oportunidad fue aprobado por un presupuesto participativo en la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), durante la administración de Roberto Salcedo, pero aquí ocurre que el Estado no da continuidad, y el puente no lo hicieron”, expresó.

“Ahora hemos estado clamando para que se haga y definitivamente no ha habido manera. Por falta de este puente por donde cruzan niños, ancianos y todo el mundo; sin embargo, en la avenida ahí ellos invierten para que vean lo que están haciendo, pero no entran al barrio a hacer lo que tienen que hacer”, agregó el exdirigente comunitario.

Tras un equipo del LISTÍN DIARIO trasladarse a la comunidad, se evidenció que los comunitarios se desplazan por un “puente improvisado”, donde un hierro sin seguridad alguna juega su función.

cañada san miguel

Asimismo, Pujols señaló que la cañada San Miguel, de más de un kilómetro de longitud, la que además se ubica en el mismo centro del sector, y tiene varios años en espera de ser intervenida por las autoridades, pese a las denuncias y solicitudes.

“Esta cañada tiene un descuido bárbaro desde hace años. Iba cogiendo material poco a poco; sumándole el descuido de la gente y el descuido de las autoridades, se fue creando sedimento, y dentro de los escombros que bajaban, tiene palos y piedras ahí metidos en el tubo, porque eso es un alcantarillado que baja hacia allá y no ha habido forma de hacer denuncias pacíficas ante las autoridades ordinarias. Ministerio de Obras Públicas, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y la CAASD”, expresó Pujols.

Indicó que depositó una comunicación al Departamento de Drenaje Fluvial del Ministerio de Obras Públicas Y Comunicaciones (MOPC), con fecha de 19 de noviembre de 2025, en la que se exponían las condiciones actuales de la cañada, pero todavía no ven soluciones.

Los servicios precarios afectan a los moradores de Palma Real.Jorge Martínez

“En el Listín Diario deposité ayer los documentos de cuando fuimos al Ministerio de Obras Públicas entregándole al señor Demetrio Luciano en su oficina una comunicación por escrito y dejándole ver las fotos que había sobre eso y los videos, y aquí tengo en mi celular las veces que me respondieron diciendo que venían y nunca vinieron a resolver el problema”, aseguró.

Pujol resaltó que cuando llueve, la cañada se desborda hacia las vías de tránsito, además de que es un ambiente propicio para el criadero de plagas.

“Mire el hervidero que hay ahí de gusarapos y de todo, ¿qué usted cree que puede pasar? Aquí los mosquitos la gente no los aguanta; lo que pasa es que estamos huérfanos de la voluntad de las autoridades para que vengan a solucionar el problema”, concluyó.