Reunión de Comisión Aeroportuaria sobre apagón en AILA ocurrió a puertas cerradas

La reunión convocada para conocer el informe sobre las interrupciones eléctricas ocurridas que en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) se efectuó la tarde de este martes a puertas cerradas, en las oficinas principales del Departamento Aeroportuario.

De acuerdo a lo dicho por el presidente de la Comisión Aeroportuaria y ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, en la reunión se determinaría que grado de responsabilidad o negligencia tuvo la empresa operadora del AILA, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) en qué ocurrieran las interrupciones eléctricas.

Desde la dirección de comunicaciones del Departamento Aeroportuario se informó que se estará emitiendo un comunicado con las conclusiones arribadas durante la reunión, sin embargo no se especificó cuando estarían enviando ese documento.

El director corporativo de Comunicación de Aerodom, Luis López, había adelantado a LISTÍN DIARIO que los informes preliminares apuntan a que el problema se originó en una seccionadora, un equipo encargado de distribuir la energía en todo el edificio terminal.

El apagón

Por más de nueve horas el pasado domingo, y otras dos en la madrugada del lunes, un apagón paralizó las operaciones del principal aeropuerto del país, provocando retrasos de más de 20 vuelos y múltiples quejas en los pasajeros.

La situación ha sido criticada por múltiples frentes, incluyendo la oposición política; el exmandatario, Leonel Fernández, quien manifestó que esa situación constituye un "serio daño a la imagen del país frente a la comunidad internacional".

Al encabezar LA Semanal de este lunes, el presidente Luis Abinader manifestó que se están investigando las posibles causas y que “si hubo negligencias, habrá consecuencias”.

“Situaciones como esa, para nuestro Gobierno, son totalmente inaceptables y estamos dándole seguimiento, y si hubo negligencia en ese caso, pues habrá consecuencias también”, acotó.