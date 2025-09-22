Leonel dice apagón del Aeropuerto de Las Américas es un "desprestigio internacional" para RD

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, lamentó el prolongado apagón registrado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), al considerar que constituye un serio daño a la imagen del país frente a la comunidad internacional.

“Les confieso honestamente que en estos momentos veo con gran pena el terrible retroceso que estamos experimentando en la República Dominicana”, expresó Fernández durante un acto en Manhattan, Estados Unidos.

El exmandatario calificó el incidente en la terminal aérea como un golpe doloroso para la reputación del país.

“Que el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, hoy haya sido afectado por un prolongado apagón, a mí particularmente me hiere el alma, porque lo que está ocurriendo es el desprestigio internacional de la República Dominicana. Eso no podemos permitirlo”, advirtió.

Fernández agregó que no es aceptable que, tras décadas de avances, se produzcan fallas de esa magnitud en una instalación estratégica.

“No es posible que en nuestro país, después de tantos esfuerzos y de tantos avances, en el aeropuerto se produzca un apagón, y que se prolongue ese apagón, y que no se sepa la causa del apagón”, señaló.

Las palabras fueron ofrecidas en el marco de la juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en Nueva York, en un acto que desbordó las expectativas y congregó a cientos de dominicanos.

La actividad reafirmó el proceso de crecimiento de la FP en el exterior, consolidando su estructura en Nueva York y fortaleciendo los lazos con sectores comunitarios, empresariales y juveniles.