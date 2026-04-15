Mescyt desarrolla actividades con universidades y Ciudad Sanitaria

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía inició un proceso de articulación con actores del sector salud para fortalecer la formación en especialidades médicas prioritarias, ante las crecientes demandas del sistema sanitario y los cambios en el perfil epidemiológico de República Dominicana.

Como parte de esta iniciativa, el ministro celebró un encuentro con el neurocirujano José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria doctor Luis Eduardo Aybar, uno de los principales complejos hospitalarios del país.

Durante la reunión, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de alinear la formación médica con las demandas reales del sistema de salud, ante las brechas existentes en varias especialidades.

De su lado, Puello destacó la importancia de integrar la formación académica con la práctica médica. “La medicina y la educación deben avanzar de manera conjunta para responder eficazmente a los desafíos actuales y futuros”, afirmó.

También subrayó la necesidad de establecer espacios permanentes de análisis y planificación que permitan proyectar el desarrollo del sector salud a mediano y largo plazo.