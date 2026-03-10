Concluir educación superior aumenta salarios hasta un 86 % en RD, según estudio de Copardom

La formación académica sigue siendo el mayor peso de la determinación de ingresos económicos en el país, según un estudio presentado este martes por la Confederación Patronal de la Republica Dominicana (Copardom).

El informe “Perspectivas del Mercado Laboral”, presentado por la presidenta de Copardom, Laura Peña Izquierdo, destaca que quienes completan estudios universitarios, pueden aumentar en un 86 % los ingresos de los empleados dominicanos.

Sin embargo, este estudio advierte que aún continúan altos niveles de informalidad en sectores claves de la economía dominicana, sectores como la agricultura, donde de acuerdo con la información, el 91 % de los trabajadores se encuentra fuera de los registros formales, y la construcción, con un 86 %.

El informe señala también que la experiencia de trabajo tiene un efecto limitado en el aumento de los ingresos, debido a que aporta un 3.6 % extra según cada año de trabajo.

Sobre las diferencias entre las diferentes regiones, el análisis afirmó que la región Este presenta salarios de hasta un 5 % por encima del promedio nacional, mientras que en la región Sur se registra ingresos de 16.7 % .

Según el vicepresidente Ejecutivo de CONEP, César Dargam, esta investigación muestra una brecha salarial de género, ya que las mujeres perciben en promedio un 20 % menos ingresos que los hombres aun cuando realizan funciones similares.

Estos resultados fueron presentados durante un encuentro sobre el mercado laboral, con la participación de representantes del sector empresarial y autoridades vinculadas al ámbito laboral.