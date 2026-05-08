Ciudad Sanitaria será el centro de salud de los atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Enfocada en el bienestar de los competidores, la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar servirá como centro de salud oficial para los atletas de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que tendrán lugar en Santo Domingo en el verano de 2026.

Este complejo hospitalario, ubicado en el Distrito Nacional, integra distintos centros de salud, incluyendo el Hospital General y de Especialidades Doctor José Joaquín Puello Herrera y el Materno Infantil Julio Manuel Grullón.

Así lo ha manifestado el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), el doctor Julio César Landrón de la Rosa, durante una visita por las distintas áreas de atención y servicios especializados en compañía del organizador de la competencia, José Monegro, este viernes.

“Ponemos a disposición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe esta ciudad sanitaria, que va a ser la ciudad sanitaria, los hospitales principales que van a recibir en caso de una eventualidad a los pacientes, pero conjuntamente con más de 42 hospitales priorizados y con los más de 200 hospitales a nivel nacional que vamos a garantizar la salud, no solamente a los deportistas”, puntualizó el doctor.

Al igual indicó que el centro de salud también estará disponible para los visitantes que ingresen al país para ser espectadores de la competencia.

Además, el equipo médico promete garantizar facilidades en las atenciones médicas y de forma gratuita.

Asimismo, informó que el Estado garantizará atención médica gratuita y acceso a medicamentos básicos para hipertensión, diabetes y otras condiciones de salud, tanto en la Ciudad Sanitaria como en más de 200 centros de la Red Pública distribuidos en todo el territorio nacional.

En apoyo a la iniciativa, el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, José Monegro, valoró la integración del sistema público de salud en la planificación del evento deportivo.

“Lo que hemos visto hoy es que los Juegos Centroamericanos del Caribe nos permiten una vía para descubrir este tesoro de la medicina que nosotros tenemos y que para los visitantes, los 37 países, vean que República Dominicana no es solamente una potencia turística, sino que es una potencia en servicio de salud”, resaltó Monegro.

De su lado, el director del Servicio Regional de Salud Ozama, doctor Edisson Féliz Féliz, resaltó la capacidad operativa y el nivel de preparación del personal que integra la Ciudad Sanitaria doctor Luis Eduardo Aybar, al indicar que el complejo hospitalario cuenta con las condiciones necesarias para ofrecer respuesta inmediata y atención especializada durante el desarrollo de los Juegos.

Sobre el hospital

La Ciudad Sanitaria Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar ubicada en el Distrito Nacional, fue tiene una capacidad para albergar y brindarle atención médica a entre 5,000 y 6,000 pacientes diarios.

Este centro integra, en un solo lugar, atención clínica, quirúrgica y de emergencias, con tecnología de última generación y espacios diseñados para ofrecer atención digna y de calidad a toda la población.

De acuerdo con el director del complejo hospitalario, el doctor José Joaquín Puello, más de 500 médicos en distintas especialidades laboran en el centro.

Entre sus principales servicios destacan la unidad de quemados, cuenta con seis torres de atenciones, tanto materno-infantil, clínico-quirúrgico, una torre de consulta, Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (Cecanot), área de gastrointestinal, área para intervenciones neurológicas, para accidente cerebrovascular o algún tipo de condiciones cardíacas.