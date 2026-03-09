¿Un parqueador informal gana por encima del salario mínimo de RD?

El sueldo mínimo de un profesional en el sector privado no sectorizado es de RD16,993.20 pesos en una microempresa; en las pequeñas el pago mensual ronda por los RD$18,420.20, mientras que en las medianas RD$27,489.60, y en las grandes asciende a RD$29,988.

Para los parqueadores de diferentes calles del Distrito Nacional, el sueldo de estas empresas queda por debajo de lo que pueden ganar con los conductores que necesitan utilizar un espacio de la vía pública para estacionarse.

Según entrevistas realizadas a distintos parqueadores de diversos puntos de la capital, estos empleados informales ganan en un mes más que cualquier profesional que trabaje en una empresa privada. En República Dominicana la jornada laboral es de 44 horas a la semana, mientras que estos parqueadores dedican entre 10 y 12 horas al día

Un ejemplo de esto es el caso de Juan Carlos Castillo, quien dijo que se lleva desde RD2,000 hasta RD$3,000 pesos diarios a su casa. El hombre dice que se dedica a estacionar vehículos desde el 1983 en los alrededores del Parque Eugenio María de Hostos y la Fiscalía del Distrito Nacional.

Juan Carlos Castillo, parqueador informal.Raúl Ascensio/LD

"Oh, yo me llevo RD$2,000 y RD$3,000 y así”, dijo Castillo, esto sin contar los clientes buenos que de vez en cuando "le dan 100 y 200 dólares cuando visitan".

Si se compara el sueldo mínimo de un profesional que labora en una mediana empresa y gana RD$27,489.60 pesos al mes, quiere decir que este empleado formal recibe RD$916.32 pesos al día (tomando en cuenta los 30 días del mes), mientras que Juan Carlos por ejemplo, gana al menos RD$2,000.

Al mes el total que reúne Juan Carlos es aproximadamente RD$60,000 pesos, considerando el monto más bajo, y sin tomar en cuenta “los días buenos”, cuando la ganancia es mayor.

Pero así como este parquero, está José Julio Sentil, estacionador en los alrededores de la sede central de la Universidad Dominicana O&M desde 1994. Mantiene a su familia con este único trabajo, además de poseer un vehículo de 2015 y otros artículos que no especificó, pero dijo que todos son producto de esta labor.

José Julio Sentil, parqueador.Raúl Ascensio/LD

“Hay días que a uno le va bien, hay días que no le va bien…, un día normal hasta RD$1,000 o RD$2,000”, narró José sobre lo que se lleva diario a su casa.

Al mes José se puede ganar mínimamente RD$30,000 pesos, monto todavía por encima de un empleado que gane el sueldo mínimo en una empresa grande del sector privado que registra RD$29,988.

Estos cálculos se realizaron tomando como punto de referencia las experiencias contadas de varios estacionadores informales, aunque no se mencionó si estas personas tienen que gastar pasaje o gasolina para movilizarse, ya que algunos viven cerca de donde dan los servicios, tampoco los pagos de seguro médico y otros gastos en los que debe incurrir un empleado formal.