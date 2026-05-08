JCE afirma que reducción presupuestaria afectaría planificación de partidos

La Junta Central Electoral (JCE) manifestó que, de concretarse la propuesta del Gobierno en reducir en un 50% la asignación presupuestaria de los partidos políticos, contemplado en la elaboración del Presupuesto General del Estado, se afectaría la planificación, organización financiera, operativa, educativa y logística de los partidos.

A través de un comunicado de prensa, la JCE defendió que los organismos organizan el cumplimiento de sus gastos y obligaciones, en base a la certidumbre de la ley promulgada en 2025 y de la Resolución núm. 01-2026, del 15 de enero de 2026, de la Junta Central Electoral.

“Reiteramos, de materializarse la reducción presupuestaria, tendría un impacto negativo en los principios de certidumbre, legalidad e integridad electoral, además de la equidad en la contienda, la seguridad jurídica electoral y el ejercicio mismo de la democracia, sustentada en el sistema de partidos”, precisaron.

Indican que, conforme a lo dispuesto en el artículo 224 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, la contribución económica del Estado a los partidos, movimientos y organizaciones en años no electorales como el corriente, equivale a un 0.25% de los ingresos nacionales.

Sin embargo, la Ley 99-25, de Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Presupuestario del año 2026, promulgada en fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se consignó una contribución económica equivalente al cero punto doce por ciento (0.12%), es decir, un poco menos de la mitad del monto legalmente establecido.

Por lo que someter las agrupaciones políticas a un nuevo reajuste, afectaría su operatividad.

Explicaron que son el órgano encargado de velar porque los procesos electorales se desarrollen con sujeción a los principios de libertad, equidad en las campañas y transparencia en el uso del financiamiento, conforme a los artículos 211 y 212 de la Constitución.

En ese sentido, realizaron un llamado a las autoridades competentes a actuar de conformidad con el marco constitucional y legal vigente, en respeto del sistema democrático y las reglas establecidas que garantizan la estabilidad del sistema de partidos.

“La Junta Central Electoral hace un llamado a las autoridades competentes y confía en que actuarán conforme al marco constitucional y legal vigente, en respeto del sistema democrático y de las reglas preexistentes que garantizan la estabilidad del sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, la sana y justa competencia electoral, así como el cumplimiento de los fines esenciales reconocidos a dichas organizaciones políticas por el artículo 216 de la Constitución de la República Dominicana”, finalizan.