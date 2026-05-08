Asodircom y Engage-Morillas analizan el impacto de la IA

La Asociación Profesional de Directores de Comunicación de la República Dominicana (Asodircom), en alianza con Engage-Morillas, destacaron la importancia de la inteligencia artificial durante un conversatorio enfocado en los retos y oportunidades de la gestión de la reputación en entornos digitales.

La actividad reunió a socios del gremio y profesionales del sector para analizar cómo las nuevas tecnologías están transformando la percepción pública de las organizaciones y la toma de decisiones de sus públicos de interés.

“En un contexto donde la inteligencia artificial transforma la manera en que se crean, amplifican y posicionan las narrativas de marca, el rol del Dircom se vuelve más estratégico que nunca en la protección y gestión de la reputación corporativa”, expresó Gloria Zacarías, presidenta de Asodircom y gerente de Comunicaciones de EGE Haina.

“Con iniciativas como esta buscamos ofrecer a nuestros miembros herramientas clave para comprender su huella digital, anticiparse a posibles riesgos reputacionales y gestionar la comunicación con mayor agilidad, ética y visión de futuro, impulsando además el uso responsable de la tecnología como aliada de la transparencia corporativa”, añadió.

Por su parte, Pedro Miguel Casado, socio de Morillas, destacó que “la reputación corporativa ya no se construye únicamente en la percepción de las personas, sino también en la memoria de las máquinas. Esa memoria influye hoy en decisiones de compra, inversión y captación de talento, incluso antes de que las empresas sean conscientes de lo que está en juego”.

Asimismo, señaló que la gran pregunta para los CEO ya no es si sus marcas aparecen en los motores de búsqueda, sino cómo son descritas por la inteligencia artificial, con qué narrativa, bajo qué nivel de autoridad y frente a qué competidores, cuando un cliente, inversionista o regulador consulta sobre ellas. “No tener claridad sobre eso implica ceder una parte esencial de la reputación corporativa”, afirmó.

Al culminar su intervención, Casado presentó una metodología innovadora orientada a medir y comprender cómo los sistemas de inteligencia artificial interpretan a las empresas.

Este enfoque permite analizar de manera estructurada la huella digital de las organizaciones dentro de ecosistemas de IA, identificando patrones de contenido, narrativas predominantes y posibles distorsiones que pueden influir en su reputación.