ANPA realiza marcha en protesta por mejores condiciones de vida para los profesionales

La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) realizó una marcha que reunió a agrónomos de distintos puntos del país para presentar ante el Palacio Nacional las peticiones que desde hace cinco años están solicitando.

Con el lema “la ANPA unida jamás será vencida”, los agrónomos que llegaron de distintas ciudades del país hasta el Altar de la Patria se unieron para solicitar al presidente Luis Abinader viviendas dignas para aquellos que entregaron sus vidas al servicio de los dominicanos en el sector agropecuario.

"El interés de nosotros es seguir trabajando y aportando a favor de la seguridad alimentaria de los dominicanos, pero necesitamos que se entienda que merecemos mejores condiciones de vida y de trabajo", declaró Víctor Hugo Hernández, presidente de la ANPA.

Además, agregó que en caso de no ser atendidas las reclamaciones en esta ocasión la ANPA seguirá su lucha hasta el final, ya que en 55 años de historia han demostrado que saben luchar y se toman su tiempo para luchar.

Durante el recorrido se escuchaba “esta lucha va a llegar al Palacio Nacional”, expresado por los presentes como advertencia de que no descansarán hasta ver las el resultado de lo que han trabajado durante tantos años.

Muchos de los agrónomos que participaron en la marcha fueron desvinculados en 2020 tras el cambio de gobierno.

Luis Alberto Marte, uno de esos empleados cancelados y quien asegura tener 36 años en el sector, dice que su lucha por una pensión que espera desde hace tres años continúa hasta ver el resultado.

Por otro lado se encontraba Pablo Vizcaino, quien se desempeña como ingeniero agroforestal, con 32 años en el campo. Explicó que el sueldo que tienen como profesionales son impropios.

La imagen muestra a Pablo Vizcaíno en la derecha y a Luis Alberto (Chino) Marte a mano izquierda, en la marcha de la ANPA.Leonel Matos/LD

Vizcaino expresó que cobra RD$50,000 brutos y destacó que ese es el sueldo más alto que recibe un agrónomo, al tiempo que resaltó el pago de 20,000 pesos como salario actual de muchos de sus colegas.

Reclamos

En las pancartas que sostenían los manifestantes se leían algunas de las siguientes reclamaciones:

Manifestantes con pancartas durante la marcha del ANPA.Leonel Matos/LD.

“Pensiones dignas con seguros médicos”, “exigimos pensiones justas”, “reposición para los cancelados y no más cancelaciones".

Además, de aumento salarial y reposición de técnicos cancelados.

En otros carteles se leían frases como “basta ya de sueldos de miseria” y “sin técnicos agropecuarios no hay producción”.

Poco tiempo antes de finalizar la protesta, Víctor Hugo recitó: “No queremos ni vamos a aceptar más humillaciones”. Y advirtió al ministro de Agricultura Francisco Oliverio Espaillat que no descansarán hasta alcanzar que se tomen nuevas medidas para estos profesionales.