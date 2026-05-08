Telares estrena su nuevo showroom en Santiago

Ejecutivos de la firma especializada en textiles para decoración e interiorismo Telares organizaron un encuentro con clientes y relacionados para compartir con ellos la apertura de su nuevo showroom en la ciudad de Santiago.

Con este novedoso espacio el establecimiento además de consolidar su presencia en el país acerca más su propuesta a profesionales del diseño, la arquitectura y a todos aquellos que buscan textiles decorativos, para la confección de cortinas y tapicería con atención en terminaciones de alta calidad.

El acto fue encabezado por sus propietarios, Rubén y Sofía Martínez, quienes compartieron este importante paso en la expansión de su marca, reafirmando su compromiso con el crecimiento y la cercanía con la comunidad creativa del país.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de María Eugenia Mera, profesional del diseño y referente local, quien acompañó a la marca en este encuentro especialmente concebido para la comunidad creativa.

Con más de una década de trayectoria en el mercado, Telares ha formado parte del desarrollo de proyectos residenciales, comerciales, hoteleros y de interiorismo, ofreciendo una cuidada propuesta textil y una amplia selección de complementos para la decoración y sistemas de cortinas.

Ahora, la marca llega a Santiago con su exclusiva línea de sistemas de cortinas de ondas perfectas Málaga y con Caribe Proof su propuesta de textiles de tapicería exterior de alta resistencia, respaldada por garantía, para responder a las exigencias estéticas y funcionales de cada espacio.

Laura Pimentel, Dennise Sánchez y Fanny LoraCORTESíA DE LOS ANFITRIONES