UASD admite errores en el Escudo Nacional

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) admitió no haberse percatado de que el diseño del Escudo Nacional que se exhibe en uno de sus jardines no coincide con el “sello” oficial del país consagrado en la Constitución dominicana.

“Ahora me entero de esos errores”, expresó sorprendida la vicerrectora de Extensión de la UASD y abogada, Rosalía Sosa Pérez, tras ser entrevistada acerca de las diferencias notables entre el símbolo patrio original y el que muestra la casa de altos estudios.

Esto luego del reportaje que documentó los errores “ignorados” por distintas instituciones públicas que en sus alrededores exponen los símbolos patrios.

Listín Diario constató los fallos en el Escudo Nacional hecho a base de concreto localizado en el campus UASD, a lo largo de la avenida Alma Mater, zona universitaria.

Entre los errores evidenciados se destaca que, en los extremos del listón inferior rojo bermellón se orientan hacia abajo, cuando lo correcto, según la Carta Magna, es hacia arriba. Inclusive, carece del grabado “República Dominicana”.

Además, las lanzas que sujetan las banderas en el centro del escudo no presentan la misma medida. Ante estas diferencias evidenciadas en el distintivo dominicano que luce el campus, Rosalía Sosa aseguró que esos detalles en el diseño deben ser corregidos con urgencia.

Al tiempo, puntualizó que la petición para realizar esos cambios se debe realizar en coordinación con el autor artístico que realizó el esculpido del Escudo Nacional en la UASD.

"Sí está mal. Vamos a tomar las medidas para corregir el escudo que está diseñado en uno de nuestros jardines y lo tramitaremos a la rectoría de extensión para que el Consejo Universitario ordene y comience a hacer el procedimiento que se ha identificado, que estamos violando la ley y la Constitución", sostuvo la vicerrectora de extensiones, luego de agradecer y reconocer las observaciones de este diario hacia los símbolos patrios.

detalles del escudo nacional

Se recuerda que, desde su tamaño y diseño tricolor, el Escudo Nacional oficial está establecido en el decreto del 6 de febrero de 1913 y está consagrado en la Carta Magna.

La Constitución dominicana en su artículo 32 expresa: “El Escudo Nacional tiene los mismos colores de la Bandera Nacional dispuestos en igual forma. Lleva en el centro la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, y encima una cruz, las cuales surgen de un trofeo integrado por dos lanzas y cuatro banderas nacionales sin escudo, dispuestas a ambos lados; lleva un ramo de laurel del lado izquierdo y uno de palma al lado derecho”, reseña la Carta Magna.

Seguido a esto, dice: Está coronado por una cinta azul ultramar en la cual se lee el lema “Dios, Patria y Libertad”. En la base hay otra cinta de color rojo bermellón cuyos extremos se orientan hacia arriba con las palabras “República Dominicana”.

“La forma del Escudo Nacional es de un cuadrilongo, con los ángulos superiores salientes y los inferiores redondeados, el centro de cuya base termina en punta, y está dispuesto en forma tal que resulte un cuadrado perfecto al trazar una línea horizontal que una las dos verticales del cuadrilongo desde donde comienzan los ángulos inferiores”, contempla la Constitución sobre el diseño del escudo.

otras reglamentaciones

Asimismo, la Ley 210-19, que regula el uso de los símbolos patrios del país, en su artículo 28, sección dos, detalla la irreverencia contra el Escudo Nacional.

Entre las irreverencias, el reglamento señala: usarlo en violación al artículo 32 de la Constitución o de cualquier otro precepto de la presente ley, exhibir el Escudo Nacional con los colores distintos a los establecidos por el artículo 32 de la Constitución de la República, así como utilizar el Escudo Nacional en promociones comerciales con fines de lucro.