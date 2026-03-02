El Escudo Nacional: Un símbolo patrio con detalles "ignorados" en instituciones públicas

El Escudo Nacional es el “sello de la Nación”. Su bordado y diseño tricolor quedaron consagrados en la Constitución dominicana.

Lejos de las 23 alteraciones en su tamaño, grosor y pintura, el decreto del 6 de febrero de 1913 enmarcó el escudo oficial.

Sin embargo, aún "pasan desapercibidos" algunos detalles de su diseño en instituciones públicas que exhiben el emblema con una versión distinta a la oficial, cuya situación genera desasosiego y consternación entre líderes que presiden entidades patrióticas en el país.

Listín Diario conversó con el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, quien externó su preocupación por el uso y “detalles incorrectos” que pasan desapercibidos, pero que se necesitan corregir con urgencia.

De lo contrario, propone que “es tiempo de recurrir al aspecto legal” para contrarrestar y promover el emblema original.

“Detalles ignorados”

Wilson Gómez precisó que uno de los usos inadecuados del escudo se debe a que colocan el listón inferior rojo que tiene grabado “República Dominicana”; sus extremos lo orientan hacia abajo, cuando lo correcto, según la Constitución, es hacia arriba.

Agregó que en ocasiones los colores nacionales (rojo bermellón y azul ultramar) están ubicados de forma invertida tanto en el escudo como en la bandera.

Otro de los detalles ignorados es que el escudo aparece con tres lanzas integradas en ambos lados sujetando banderas, pero en realidad solo dos de las lanzas deben llevar las banderas y la última queda libre.

Gómez reveló que un “sinnúmero de oficinas gubernamentales”, entidades patrióticas e incluso algunas portadas de la Carta Magna incurren con errores en el sello nacional.

Esto abarca desde monumentos públicos, como el Panteón de la Patria, Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago, Ministerio de Cultura, el campo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Congreso Nacional y otras entidades del Estado.

“Siempre hemos señalado esta mala práctica en el Escudo. Los funcionarios nuestros no le han otorgado la importancia que merecen los emblemas nacionales; eso explica ese uso deficiente, incluyendo las instituciones de orden académico. Entonces, todos los días uno encuentra un mal uso de los emblemas nacionales”, declaró Wilson Gómez al Listín Diario.

Sin embargo, estas correciones sobre el diseño incorrecto en el Escudo Nacional no es una situación reciente.

Historiadores dominicanos y expresidentes de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), como Juan Daniel Balcarce, han emitido su preocupación desde 2019.

¿Qué dice la Constitución?

Respecto a los señalamientos que marcan errores en el “sello de la nación”, el artículo 32 de la Constitución dominicana expresa:

“El Escudo Nacional tiene los mismos colores de la Bandera Nacional dispuestos en igual forma. Lleva en el centro la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, y encima una cruz, las cuales surgen de un trofeo integrado por dos lanzas y cuatro banderas nacionales sin escudo, dispuestas a ambos lados; lleva un ramo de laurel del lado izquierdo y uno de palma al lado derecho”, reseña la Carta Magna.

Seguido a esto, dice: Está coronado por una cinta azul ultramar en la cual se lee el lema “Dios, Patria y Libertad”. En la base hay otra cinta de color rojo bermellón cuyos extremos se orientan hacia arriba con las palabras “República Dominicana”.

“La forma del Escudo Nacional es de un cuadrilongo, con los ángulos superiores salientes y los inferiores redondeados, el centro de cuya base termina en punta, y está dispuesto en forma tal que resulte un cuadrado perfecto al trazar una línea horizontal que una las dos verticales del cuadrilongo desde donde comienzan los ángulos inferiores”, contempla la Constitución sobre el diseño del escudo.

Asimismo, la Ley 210-19, que regula el uso de los símbolos patrios del país, en su artículo 28, sección dos, detalla la irreverencia contra el Escudo Nacional.

Entre las irreverencias, el reglamento señala: usarlo en violación al artículo 32 de la Constitución o de cualquier otro precepto de la presente ley, exhibir el Escudo Nacional con los colores distintos a los establecidos por el artículo 32 de la Constitución de la República, así como utilizar el Escudo Nacional en promociones comerciales con fines de lucro.

Otros errores

Durante el conversatorio, el presidente del Instituto Duartiano puntualizó que los errores en el Escudo Nacional también se evidencian en la banda presidencial.

Citó que desde Rafael Leónidas Trujillo Molina, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández y Danilo Medina usaron el escudo incorrecto.

“Balaguer, en todo momento, usó el escudo incorrecto”, sostuvo Wilson Gómez.

“El equipo del presidente actual (Luis Abinader) se ocupó de averiguar las correcciones del Escudo en su juramentación de 2020, pero luego se observó un Escudo incorrecto en la placa de su Tesla”, puntualizó.

Al tiempo destacó que esta “mala práctica” también se evidenció en el 2023 en una actividad encabezada por el ministro de Turismo, David Collado.

