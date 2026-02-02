Mescyt exhorta a los jóvenes a postularse en la convocatoria de becas internacionales 2026

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) exhortó a los jóvenes de todo el país, con especial énfasis en aquellos provenientes de comunidades rurales, fronterizas y de mayor vulnerabilidad social, a postularse a la convocatoria de becas internacionales 2026, como parte de la política pública de ampliación de oportunidades educativas impulsada por el Gobierno dominicano.

El ministro del Mescyt, Franklin García Fermín, destacó que esta convocatoria forma parte del compromiso del presidente Luis Abinader de garantizar un acceso más equitativo a la educación superior, colocando a la juventud en el centro de la agenda nacional de desarrollo.

A través del programa Beca Tu Futuro, el Estado continúa fortaleciendo mecanismos que permiten a jóvenes talentosos acceder a la formación académica de alto nivel en el extranjero.

En ese marco, la gobernadora de la provincia Bahoruco, María Esther Díaz, motivó a los jóvenes de su demarcación a asumir este llamado como una oportunidad real de transformación personal y colectiva.

“Estas becas representan una puerta abierta para que nuestros jóvenes puedan prepararse y regresar a sus comunidades con mayores herramientas para contribuir a su desarrollo”, expresó.

De igual forma, la gobernadora de Elías Piña, Migdalis de los Santos, hizo un llamado a la juventud a aprovechar la plataforma Beca Tu Futuro, destacando que esta iniciativa refleja la voluntad del Gobierno de reducir las brechas históricas de acceso a la educación superior entre las distintas regiones del país.

La gobernadora de la provincia Independencia, Mercedes Nova, subrayó que el programa permite a los jóvenes visualizar un proyecto de vida basado en el mérito y la preparación académica, al tiempo que fortalece la cohesión social en demarcaciones tradicionalmente excluidas.

Asimismo, la gobernadora de La Altagracia, Deisis de Óleo, exhortó a los jóvenes a postularse a estas becas internacionales como una vía para fortalecer su formación profesional y aportar, a largo plazo, al desarrollo sostenible de sus comunidades.

En tanto, la gobernadora de El Seibo, Magalis Taval de Goico, reiteró que la educación constituye una de las principales herramientas de movilidad social promovidas por el Gobierno del presidente Abinader, y llamó a la juventud a asumir con responsabilidad el compromiso de prepararse.

Finalmente, la gobernadora de Hato Mayor, Maribel Simón Báez, exhortó a los jóvenes de su provincia a responder a este llamado del Mescyt, destacando que Beca Tu Futuro representa una oportunidad concreta para construir un futuro con mayores posibilidades, tanto a nivel individual como colectivo.

Con esta convocatoria abierta desde el 30 de enero hasta el 8 de marzo, el Mescyt reafirma su misión institucional de democratizar el acceso a la educación superior y consolidar una juventud más preparada, en consonancia con la visión del presidente Luis Abinader de un país más justo, competitivo y con igualdad de oportunidades para todos.