Conoce los requisitos para aplicar a la 22.ª convocatoria de becas internacionales de posgrado

Existe un refrán que dice que las oportunidades son calvas y se agarran de los cabellos, y es que estas son fugaces y no esperan por nadie.

Recientemente el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) hizo público el anuncio de la apertura de la vigésima segunda (22) convocatoria de su programa de becas internacionales para la realización de posgrados.

Esta convocatoria beneficiará aproximadamente a 2000 jóvenes que ya hayan realizado un grado universitario.

Quedará formalmente abierta a partir del 30 de enero, fecha en la cual se conocerá la oferta académica a disposición de los estudiantes dominicanos. Su lanzamiento será realizado en la Universidad Apec (Unapec) donde darán a conocer todos los detalles para esta nueva edición.

Beca tu futurofuente externa

Una vez inaugurado, se podrá acceder por medio de su portal oficial: becas.gob.do. Y los requisitos generales junto con los documentos necesarios para la correcta solicitud de la beca son los siguientes:

Documentos para aplicar

Según los datos en la página oficial del Mescyt, como parte de los requisitos generales se exige ser de nacionalidad dominicana con residencia en el país, al mismo tiempo, es necesario ser graduado de estudios superiores con un índice académico mínimo de 80 en la escala de cero a 100, o de 3, en la escala de cero a cuatro.

Como parte de los documentos de aplicación se precisa que se complete el formulario de solicitud o postulación para becas internacionales de posgrado, asimismo, se debe de solicitar el record de calificaciones de grado legalizado por el Mescyt, copia de título certificado y legalizado, curriculum vitae actualizado, fotocopia de la cédula de identidad y electoral, fotocopia del pasaporte (con la foto del visado, en caso de aplicar), una certificación que acredite el dominio del idioma requerido para el programa y una carta que presente los propósitos que el aplicante desea alcanzar.

Para programas de doctorado se requerirá, aparte de lo mencionado en el párrafo anterior, completar el formulario de solicitud de becas internacionales de Doctorado, copia del título de maestría legalizada por el Mescyt y el record de calificaciones de maestría legalizado por el Mescyt.