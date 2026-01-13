ADP advierte con movilizaciones si el Gobierno no retira proyecto de fusión del Minerd y Mescyt

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, advirtió este martes que el gremio se prepara para ejecutar un plan de movilización a nivel nacional si el presidente Luis Abinader no accede al retiro del proyecto de ley que contempla la fusión de los ministerios de Educación (Minerd) y el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

Hidalgo aseguró que el documento, ya presentado al Congreso Nacional, carece de consenso y justificación técnica.

El líder del gremio recordó que el pasado jueves 8 de enero los docentes realizaron una parada cívica en el Parque Independencia al término de su jornada laboral para formalizar la petición de retiro de la pieza legislativa.

“De no ocurrir mañana, el comité de educación, en su reunión ordinaria, tiene agendada la elaboración de un plan de movilización que ha partido acá en el Gran Santo Domingo, pero que va a ir a involucrar todas las estructuras de la ADP a nivel nacional”, aseguró.

Según Hidalgo, el proyecto de ley no fue solicitado por la sociedad, del cual aseguró que no existe un diagnóstico que avale esta ficción como una necesidad urgente para el sistema educativo nacional.

No a la fusión: Manifestantes rechazan en protesta la fusión del Ministerio de Educación y Mescyt Lea también

Podrían continuar las protestas

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, Hidalgo anunció que, aunque han iniciado con las movilizaciones en el Gran Santo Domingo, el plan involucrará a todas las seccionales del país.

Estas movilizaciones se realizarán en cuatro puntos esenciales para el diálogo, tales como el Congreso de la República, para presionar de forma directa a los legisladores. El Palacio Presidencial, debido a su papel como sede del Poder Ejecutivo. Los ministerios Minerd y Mescyt, ubicados cerca de las avenidas 27 de Febrero e Independencia.

Se recuerda que el debate por la fusión de ambos ministerios ha causado un debate en las asociaciones educativas; en varias ocasiones, Hidalgo ha mencionado que el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), destinado a la educación, se vería afectado con esta unión.