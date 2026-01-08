No a la fusión: Manifestantes rechazan en protesta la fusión del Ministerio de Educación y Mescyt

Cientos de estudiantes, padres, y docentes se presentaron en el parque de la Independencia la tarde de ayer a propósito de una parada cívica que rechaza la propuesta de fusión del Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, ciencia y tecnología (Mescyt), afirmando que esa iniciativa significa una amenaza directa a las herramientas que son para el uso de la educación pública.

Bajo la consigna "¡No a la fusión!", los protestantes gritaban a todo pulmón con cornetas que hacían resonar en cada rincón de las calles del parque mientras a su vez llevaban consigo pancartas que levantaban con orgullo y precisión.

Esta parada cívica fue convocada por la Asociación Dominicana de profesores (ADP), junto al Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa y la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Educación.

Durante esta manifestación el profesor Juan Valdez, presidente del colectivo ciudadano por la calidad Educativa, dijo que el magisterio dominicano se mantiene unido a lo que catalogó como “un intento de aprobación de los fondos asignados por la ley a la educación.”

“Como maestros nosotros entendemos que esta fusión no viene a resolver los problemas reales del sistema educativo, todo lo contrario, pone en riesgo los recursos del 4 % que deben destinarse exclusivamente a fortalecer las escuelas públicas,” expresó uno de los maestros quien se encontraba en la protesta.

“Los docentes de la República Dominicana estamos hoy aquí, firmes en esta parada cívica, rechazando la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, porque esto es un intento de asalto”, expresó Valdez.

Sostuvo que la propuesta establecida por el Congreso Nacional no cumple con ninguna de las condiciones que propone la ley orgánica de administración pública, y señala que su objetivo es utilizar el presupuesto de las escuelas públicas para costear el nivel superior.

ADP

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, aconsejó que esta propuesta de fusión tendría resultados negativos al referirse a una de “una idea descabellada” que junta a dos organismos que tiene funciones distintas.

“Nosotros tenemos muchísimos problemas como la falta de cupos, locales deteriorados, la falta de aulas eso también implica que no va haber una educación de calidad. Nosotros entendemos que educación superior hay que fortalecerla, darle todo el apoyo que requiere el sistema superior, pero la fusión lejos de beneficiar al país va a perjudicarlo”, expresó.