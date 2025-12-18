Congreso Nacional autoriza que el Gobierno se endeude en 2026 por más de 400 mil millones de pesos

El Senado de la República culminó este jueves el trámite legislativo del proyecto de ley que permitirá al Gobierno realizar préstamos por un monto total de RD$ 401,767,814,730.00 en 2026.

Esta pieza fue conocida por la cámara alta en menos de 24 horas de haberla recibido, al igual que la Cámara de Diputados, donde sus representantes decidieron declararla de urgencia y aprobarla en dos sesiones consecutivas.

Los congresistas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como es el caso del diputado Frank Paulino, informaron que la suma de los empréstitos antes mencionados le permitirá al Gobierno cubrir el déficit financiero que registra el Presupuesto General del Estado elaborado para el próximo año.

En ambas cámaras legislativas, la iniciativa fue rechazada por los representantes de los bloques políticos opositores, pero esto no impidió que haya sido convertida en ley, pasando así a las manos del presidente Luis Abinader.

De los tres congresistas contrarios al oficialismo en el Senado, solo estuvo presente Omar Fernández, quien no emitió opinión sobre la iniciativa en la sesión. Los ausentes fueron Eduard Espiritusanto y Félix Bautista.

Esto ocurre luego de que también fuesen aprobados dos préstamos que superan la cantidad de RD$ 15,000 millones de pesos, los cuales serían destinados a “la mejora del sistema de transporte público en Santo Domingo y la Cadena de Valor de los Alimentos” del país.

Desglose del endeudamiento

El diputado Franklin Paulino, quien junto a otros legisladores estuvo encargado del estudio de la pieza antes de que llegara al Senado, explicó ayer a reporteros de este medio que los más de 400,000 millones de pesos serán distribuidos de la siguiente manera.

280,575.3 mil millones de pesos dirigidos a “apoyar el presupuesto, que están para cubrir otro tipo de gastos”, como es el caso de la nómina corriente de las instituciones gubernamentales. Mientras que 121,1692.6 millones de pesos están previstos para el pago de intereses que debe el Gobierno sobre préstamos anteriores.

“Abono de la deuda al pago de intereses. Estoy pagando los intereses que corresponden a préstamos anteriores”, precisó Paulino sobre como será utilizada esta partida económica por la gestión del presidente Luis Abinader.

Además, la pieza también le permitiría al Gobierno operar, administrar y gestionar hasta un 10% de los pasivos del balance de la deuda del Sector Público No Financiero.

Quejas sobre el control

El pasado miércoles, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti; manifestó su preocupación por la premura con la cual los congresistas del oficialismo intentaban aprobar esta autorización de endeudamiento.

“Llegó anoche y fue conocido en una comisión expres, en dos horas”, dijo al tomar un turno a la palabra, pero, sus expresiones no impidieron que la pieza fuese acogida.

Además, Mariotti advirtió la “alarmante discrecionalidad” que le está entregando el Poder Legislativo al Ministerio de Hacienda y Economía al otorgarle el derecho de “decidir la moneda, los plazos y el mercado” de los empréstitos acordados, sin que antes sean sometidos a votación por el Congreso Nacional.

“Endeudarse por sí solo no crea riqueza, mucho menos cuando es para consumir y no para invertir… no podrá invertirse porque deberá pagarse mañana intereses”, expresó.

“¿Estamos aquí para fiscalizar o para hacer sello homógrafo del Gobierno? ¿La favorabilidad del marcado sustituye la obligatoriedad de rendición de cuentas a este congreso?”, cuestionó la diputada Ydenia Doñé al pronunciar un discurso en representación de la bancada peledeísta.

El representante Félix Michel, de la Fuerza del Pueblo (FP), expresó su intranquilidad debido al desconocimiento que tienen los legisladores opositores sobre el gasto presupuestario realizado durante los últimos 11 meses por el Gobierno. Ambos congresistas emitieron estas declaraciones al tomar un turno de palabra durante la sesión realizada ayer.

“Nosotros aprobamos el año pasado y nosotros no sabemos en qué se gastó. Gobernar no es solamente deuda, hay que explicar, no solo pedir prestado, hay que rendir informe. Ese dinero lo malgasta el gobierno, pero ese mismo dinero lo pagó el pueblo”, dijo Michel.