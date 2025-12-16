En cinco días, Congreso Nacional aprueba más de 15 mil millones de pesos en préstamos

De manera consecutiva, la Cámara de Diputados aprobó el pasado jueves dos proyectos de resolución que contienen acuerdos financieros con entidades internacionales, los cuales le permitirán al Gobierno administrar un total aproximado de 15,000 millones de pesos para la ejecución de diversos programas.

Este martes, el Senado de la República las recibió, repitiendo el procedimiento de urgencia, razón por la cual pasan a disposición del presidente Luis Abinader.

La primera iniciativa favorecida únicamente por los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) contiene un “convenio de préstamo” suscrito por el Poder Ejecutivo con la Agencia de Cooperación Internacional (JICA), teniendo un monto de ¥10,930,000,000. Esta es la moneda japonesa, cuya conversión a pesos dominicanos oscila alrededor de 4,000 millones.

El informe elaborado por la comisión de Hacienda de la cámara baja explica que este empréstito tendrá el objetivo de mejorar la Cadena de Valor de los Alimentos (CVA) y el acceso financiero del sector agrícola en el país.

La manera en que el Gobierno pretende lograrlo es utilizando el dinero para otorgar subpréstamos “especialmente para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y cooperativas e implementando asistencia técnica para mejorar la capacidad del Banco Agrícola”.

La pieza, rechazada por los representantes políticos opositores, explica que este préstamo devengará intereses semestralmente pagados por el Gobierno dominicano cada día 20 de abril y octubre hasta el año 2055, luego de que inicie la primera entrega el 20 de octubre de 2025. Estas fechas fueron previstas por ambas partes. El Senado de la República aún debe favorecerla, para autorizar al Poder Ejecutivo la adquisición de esta deuda.

Más de 170 millones de dólares

Mientras que el siguiente préstamo aprobado fue acordado por el Gobierno con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

La Presidencia busca recibir USD$178,374,339 para utilizarlos en el Proyecto de Ampliación de la Capacidad de Transporte de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, el cual será ejecutado por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).

Según detalla el informe legislativo, este proyecto tiene como objetivo consolidar el sistema de transporte público de Santo Domingo con un aumento de su capacidad, reduciendo el tráfico terrestre, los tiempos de desplazamiento y las externalidades negativas asociadas a la congestión.

Es por eso que pretende lograr la ampliación de la capacidad de la Línea 2, adicionando nuevas subestaciones, mejorando los subsistemas de señalización y protección automática, adquiriendo material rodante adicional, así como desarrollando adecuación de infraestructura.

“Garantizando un servicio eficiente, seguro y articulado con el Teleférico y la extensión de la Línea del Metro”, establece.

De ser autorizado por la cámara alta, el Gobierno tendrá que pagar intereses cada 15 de junio y diciembre de cada año, “a una tasa de interés indicativa correspondiente a EURIBOR 6M + 1,92% Puntos Básicos (PBS)”.

“Al término del período de gracia, el cual equivale a 5 años a partir de la fecha de la suscripción del Convenio de Crédito, la República Dominicana deberá reembolsarle al Prestamista el capital del crédito 42 cuotas semestrales iguales, exigidles y pagaderas en cada fecha de vencimiento”, informó la comisión legislativa.