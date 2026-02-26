La alimentación desordenada es el factor clave en el incremento de la diabetes

La alimentación desordenada, es el principal factor en el diagnóstico de diabetes en niños y adolescentes, quienes, de adultos, pudieran llegar a sufrir las consecuencias de alcanzar el estado crónico o severo de esta condición.

La doctora Inoelva Espinal, vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición filial norte, explicó a Listín Diario que el desorden en la alimentación que existe en el país está llevando a que la gente desarrolle enfermedades crónicas más rápido.

“Los dominicanos tienen una mala educación alimenticia y esto está llevando a que cada vez haya más niños enfermos, porque no hay orientación sobre qué alimentos ingerir y qué no, y sobre todo, qué darles a los niños”, afirmó la especialista en endocrinología.

La doctora Espinal, exhortó a los padres de los niños y adolescentes a optar por ofrecerles comidas sanas y a evitar los excesos de azúcares, grasas y comidas chatarra, que llevan a los infanto-juveniles a vivir en obesidad y enfermarse.

“Que les den comida sana a los muchachos, no tanta basura que ellos les compran. No tienen que estar esperando que los niños se enfermen, ellos son los responsables de darles comida sana”, estableció.

desayuno y almuerzo escolar

Asimismo, la doctora Dennys Guillén, endocrinóloga-pediatra y miembro del Departamento de Diabetes en el Hospital Infantil Regional Dr. Arturo Grullón, puntualizó que el desayuno y el almuerzo escolar, como otro de los factores incidentes en la obesidad y diabetes en los niños y adolescentes.

“El desayuno escolar está formulado para niños de bajos recursos que no tienen una nutrición adecuada, que tienen déficit calórico, y ese no es el caso de nuestro país”, aseguró Guillén. “Si tú lees las cajitas de leche tienen muchísimos azúcares y carbohidratos”.

cafeterías escolares

Pedro Pablo Marte, director de la Regional 08 de Santiago del Ministerio de Educación (Minerd), indicó que en las escuelas y distritos escolares se realizan levantamientos continuos a través del departamento de salud, para monitorear las condiciones de los estudiantes.

Estableció que, con el incremento de estas condiciones de salud, en un momento dado, desde la Regional y los distritos en conjunto con los centros educativos, se retiraron los líquidos dulces que había en las cafeterías escolares, para evitar que los muchachos “siguieran tomando obesidad y diabetes”.

“En el caso de Santiago, estamos muñeca dura con relación a las cafeterías, para que lo que vendan no sean cosas cargadas de azúcar y que las que no les corresponder vender, no las vendan”, afirmó Marte.

El director de la regional, puntualizó, además, que han logrado desmantelar cafeterías que no correspondían con los acuerdos de venta de productos aceptados por la reglamentación que existe, que es manejada por el INABIE.

Marte aseguró que a más de 5 escuelas grandes de Santiago, que funcionan en jornada extendida, les fueron desmanteladas y eliminadas las cafeterías.

incidencia

De acuerdo a los datos del Repositorio de Salud del Servicio Nacional de Salud (SNS), durante el año 2025, se recibieron 14,467 casos de diabetes mellitus en consulta externa, que presentaron el 8.79% de las consultas externas.

Mientras que 13,567 casos por diabetes fueron recibidos en las emergencias, además de 1096 en hospitalización.

En lo que va de este año, los diagnósticos de diabetes tipo 2 y tipo 1 en niños y adolescentes en Santiago y la región del Cibao siguen aumentado significativamente.

Solo en el Hospital Infantil Regional Universitario Doctor Arturo Grullón de esta ciudad, se reciben en un mes hasta aproximadamente 100 pacientes de entre 4 a 17 años.