Diabetes ataca a niños y adolescentes de Santiago

Los diagnósticos de diabetes tipo 2 y tipo 1 en niños y adolescentes en Santiago y la región del Cibao han aumentado significativamente.

Solo en el Hospital Infantil Regional Universitario Doctor Arturo Grullón de esta ciudad, se reciben en un mes hasta aproximadamente 100 pacientes de entre 4 a 17 años.

De acuerdo a Lourdes Ruíz, coordinadora del Departamento de Endocrinología de este centro de salud, con el aumento de la diabetes en los niños, también se ha observado un incremento de los diagnósticos del tipo 2 de esta condición.

Las principales razones que han incidido en el crecimiento de la cantidad de niños diabéticos van desde la exposición a las pantallas, que disparan en gran proporción el sedentarismo de los niños, y la obesidad.

“Ha aumentado la diabetes, y se están viendo también más niños con diabetes tipo 2, debido a la obesidad”, precisó Ruíz.

Dijo que entre las causas, “primero están las pantallas, que ha hecho que los niños estén sedentarios, ya no salen a jugar. Y, encima de eso, la alimentación, ya que los niños cada día son más gorditos. Antes eso no se veía”. En los últimos tiempos, niños de 12, 8 y hasta 6 años llegan a la consulta con obesidad mórbida, de acuerdo a la especialista, quien aseguró que esto “se puede considerar una pandemia porque hay tantos niños obesos”.

pacientes infantiles

En la unidad de Endocrinología del Hospital Arturo Grullón, trabajan dos endocrinólogas-pediatra y una endocrinóloga de adultos, que recibe a los adolescentes de 14 a 18 años.

Cada médico cuenta con un día específico en la semana para ver a los pacientes diabéticos.

Todos los miércoles, la doctora Lourdes recibe mínimo 15 niños con citas, más otros que se agreguen sin antes haber agendado consulta, quienes por lo regular, debutan en esa semana; es decir, que son diagnosticados en esa primera visita, por lo que pueden sumar hasta 21 niños en un día.

Mientras que Dennys Guillén, quien también es médico endocrinóloga-pediatra, recibe entre 10 a 15 pacientes diabéticos todos los jueves. Además, la endocrinóloga de adultos, que se encarga de los adolescentes de 14 a 18 años, es la que más ve pacientes tipo dos, debido a la edad de los mismos.

Un cálculo aproximado arroja que el Arturo Grullón recibe al menos 27 pacientes a la semana, para un total que puede ascender hasta los 100 niños y adolescentes diabéticos al mes.

Ruiz indicó que desde agosto del año pasado hasta la fecha, han debutado alrededor de 10 niños, en un rango de edad de 4 a 8 años con diabetes tipo 1. En tanto que 2 jóvenes de 16 y 17 años, debutaron con la tipo 2.

Ruíz explicó que el hecho de que los niños que van a las consultas en el Arturo Grullón provengan de hogares con escasos recursos económicos, dificulta poder determinar con exactitud la causa de su diagnóstico de diabetes. Afirmó que a nivel privado, se le indican unas analíticas al paciente que son realizadas fuera del país, con un costo aproximado de 36 mil pesos. Estos cuatro análisis determinan la causa exacta de la diabetes, sobre todo cuando no hay herencia familiar o cuando la persona no ha estado bajo medicación por otra condición de salud.

tipos de diabetes

El paciente con diabetes tipo 1, es el que las células beta encargadas de la producción de insulina en su páncreas, se dañan ya sea por un ataque del sistema inmunológico, iatrogénica, es decir, por por medicamentos o por antecedentes familiares, por lo que deja de producir insulina, y se le debe suministrar, además de llevar una vida saludable y hacer ejercicio, para evitar llegar a la diálisis.

Mientras que el diabético tipo dos es un niño que sí produce insulina, pero de mala calidad, por lo que debe ser medicado con pastillas, un régimen alimenticio saludable y ejercicios. Este tipo, si no se cuida puede llegar a que su páncreas también deje de funcionar y pasar al uso de insulina.

Mientras que el diabético tipo dos es un niño que sí produce insulina, pero de mala calidad, por lo que debe ser medicado con pastillas, un régimen alimenticio saludable y ejercicios. este tipo, si no se cuida puede llegar a que su páncreas también deje de funcionar y pasar al uso de insulina.

Costo del tratamiento

Ruíz estableció que las principales insulinas que se prescriben para los niños y adolescentes que van a las consultas en el Arturo Grullón, suelen ser unas conocidas como “de lapicero” u otras que vienen en frascos que traen 100 unidades. Por lo general, el costo ronda entre los RD$1,800 a RD$2,200 pesos el tratamiento.

La duración de la insulina va a depender de la dosis que le sea indicada a cada paciente. Puede dar para un mes, dos meses o 15 días.

Asimismo, indicó que existe un club de diabéticos donde se pueden conseguir a mejor precio, al igual que cuando Promicecal tiene, la venden a RD$450 pesos. “Pero casi nunca hay en existencia porque las dejan para el programa de niños diabéticos”.

papel del sistema escolar dominicano

La galeno indicó que un factor importante que ha exponenciado la obesidad en los niños y adolescentes, es que en las escuelas ya no están impartiendo propiamente la asignatura de educación física.

“Yo me quedé sorprendida, le pregunté a un niñito que si en la hora de educación física no jugaba básquetbol o corría como era antes y respondió: no, doctora, nosotros tenemos que hacer es trabajos sobre qué es la educación física y eso”, dijo.

Asimismo, Dennys Guillén, quien también es endocrinóloga-pediatra en el Arturo Grullón, puntualizó que el desayuno y el almuerzo escolar, como otro de los factores incidentes.

“El desayuno escolar está formulado para niños de bajos recursos que no tienen una nutrición adecuada, que tienen déficit calórico, y ese no es el caso de nuestro país”, aseguró Guillén. “Si tú lees las cajitas de leche tienen muchísimos azúcares y carbohidratos”.

Ruíz instó a que en el currículo escolar se introduzca nuevamente la educación física, así como volvieron a colocar Moral y Cívica.

ley de diabetes y ayudas gubernamentales

La especialista Ruíz expuso que desde la Sociedad de Endocrinología, uno de sus miembros, el doctor Ángel Félix, está trabajando para la implementación de la ley de diabetes, incluso, con el soporte de una diputada de Azua. Sin embargo, “hay muchos intereses de por medio”.

“No solamente de las multinacionales que venden estos medicamentos, sino también las ARS, que no quieren cubrir las insulina que utilizan los niños”, aseguró.

Indicó que en el gobierno, a través de Promese Cal, existe un programa llamado Promedia que suple a los niños con insulina, glucómetros,jeringas, pero muchas veces se agotan en el sector privado.

preocupación de la comunidad médica

Lourdes Ruíz expresó la profunda preocupación del departamento de Endocrinología, por el aumento de la diabetes en los niños y adolescentes.

“Es alarmante, porque se nos están enfermando más niños y no estamos buscando una causa definitiva. Y lo malo del caso es que se ve como tan común, tan frecuente, que ya nadie le presta atención”, afirmó.