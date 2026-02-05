Continúa el doble parqueo en calles de la capital dominicana

El doble parqueo se ha vuelto uno de los principales desafíos para las autoridades en el Distrito Nacional: vehículos que se parquean en calles estrechas obstaculizando el paso a los demás conductores.

Durante un recorrido por los sectores del Distrito Nacional, Miraflores, Los Ríos y zonas de Gazcue, se observó cómo los conductores violan la prohibición del doble parqueo y las señales de no estacionar, causando que en vías de dos cruces solo un vehículo pueda cruzar.

Entre las calles de Miraflores donde se presentan estas violaciones están Mayor E. Valverde, Monseñor Ricardo Pittini, Alberto Peguero y Juan Enrique Dunant, en las que transitar se vuelve un reto por la ocupación de lado a lado.

Además, en el sector Los Ríos se presenciaron ocupadas las calles Guayubín y Paseo del Yaque, donde se encuentra el Instituto Nacional de la Diabetes (INDEN).

En Gazcue, esa realidad se observa en la calle Francia, Jesús Galván, Manuel Rodríguez Objio y Moisés García. Estas calles fueron de las que presentaban más congestionamiento y donde pasar se volvía un desafío por los vehículos que obstaculizaron el tránsito.

Se recuerda que el fideicomiso estatal Parquéate RD informó que, a partir del 4 de agosto de 2025, los conductores que estacionen sus vehículos de forma indebida en el Distrito Nacional deberán asumir los costos operativos por concepto de remolque, traslado, custodia y retención, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 242 de la Ley 63-17.

Quienes incumplan con las normativas de parqueo pagarán una sanción de RD$5,000, distribuidos en RD$1,000 correspondiente a la multa por concepto de infracción aplicada por la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y RD$4,000 a los costos operativos de grúa, traslado y custodia, según se explicó a través de un comunicado de prensa.

Para los ciudadanos no basta con colocar multas, porque afirman que es cuestión de implementar medidas más drásticas, especialmente a los vehículos que se estacionan frente a negocios o casas señaladas para evitar el parqueo y que su frente no se vea obstruido y esto sea impedimento para hacer uso de su espacio.

El número de estos vehículos ocupando un doble parqueo cada vez es mayor, por lo que preocupa a las personas que en algún momento este caos sea mayor y temen por sus vidas a la hora de cruzar las calles por el flujo lento.

sobre parqueos

El fideicomiso estatal Parquéate RD había informado a la ciudadanía que puede utilizar parqueos privados de uso público disponibles en puntos claves del Polígono Central.

Entre ellos: Calle Tetelo Vargas (Naco), avenida Fantino Falco, calle Carlos Sánchez, calle Rafael Augusto Sánchez, DC Parking entre la calle Andrés Julio Aybar y avenida Abraham Lincoln.

Parqueate RD ofrece un espacio en Atarazana de estacionamientos de 2 mil metros cuadrados, con un área que consta de 4 niveles y capacidad de 49 parqueos por nivel, ascendente a un total de 196 parqueos, los cuales tienen una dimensión de 2.5 metros de ancho por 5 metros de largo.

