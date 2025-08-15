Aceras y espacios públicos del Gran Santo Domingo se ven invadidos por vehículos mal estacionados

A pesar de las señalizaciones de “No estacione”, las aceras y espacios públicos de Santo Domingo y el Distrito Nacional se ven invadidos por vehículos mal estacionados de forma irregular, infringiendo la Ley 63-17.

En un recorrido que realizó LISTÍN DIARIO, se evidenció que, de las zonas visitadas, la mayor violación de las normas fue el Ensanche Naco, aun con la implementación del proyecto “Parquéate Bien” y “No estaciones” con el objetivo de regular la congestión vehicular y concientizar a la población sobre la ley de tránsito.

No obstante, en varias zonas intervenidas, los ciudadanos continúan violando las disposiciones sin la supervisión de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

En la calle Andrés Avelino García, en el Ensanche Naco, se observaron automóviles aparcados justo en zonas con señalización de “No estacionarse”.

Asimismo, en la calle Rafael Augusto Sánchez, en el Ensanche Pantini, se registró varios vehículos estacionados, así como en otras vías del sector.

Orden o caos: El dilema del parqueo en el polígono central Lea también

Sin embargo, en el lugar no hubo presencia de agentes de la Digesett supervisando para garantizar el cumplimiento de las medidas.

A partir del mes de junio fue puesto en marcha el proyecto con el propósito de favorecer el tránsito vehicular a través de la reducción de los taponamientos producto del mal estacionamiento y, a la vez, promover el respeto de las señales de tránsito.

Para esto, las instituciones que regulan el tránsito han seleccionado ocho sectores, identificados por ser de mayor taponamiento en horas pico.

De estos se destacan Piantini, Evaristo Morales, Naco, Centro de los Héroes, ensanche Quisqueya, Urbanización Fernández, El Millón y Yolanda Morales.

Durante el recorrido por las principales calles consultadas, no se presenció ninguna actividad de grúas remolcando vehículos por agentes de la Digesett.