El último frente frío que afectó a los dominicanos fue en 2010

Aunque para muchos ha sido sorpresiva la presencia de un frente frío en República Dominicana, en 2010 el país vivió una situación similar a la actual con temperaturas de hasta 15 °C en la Cordillera Central, Santiago y Monte Cristi.

En la actualidad vivimos el ciclón bomba, un fenómeno atmosférico ubicado en el norte del Atlántico, al este de Estados Unidos, generando temperaturas en el país de hasta 21 °C.

De acuerdo al meteorólogo Francisco Holguín, las bajas temperaturas registradas en 2010 por la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) se produjeron por el debilitamiento del chorro polar que generó un desborde de aire frío que abarcó la parte continental de Norteamérica, sectores de la Florida, situaciones difíciles para el sur de Estados Unidos.

Destacó que estas temperaturas iniciarán a cambiar a partir de este miércoles.

“Hace unos 16 años que esta temperatura tan fresca en República Dominicana no se sentía porque aquí nosotros tenemos todos los años zona de congelamiento como Constanza y Jarabacoa, pero no una masa de aire frío, que haya cubierto todo el territorio nacional”, aseguró Holguín, al ser contactado por Listín Diario.

Dos jóvenes caminan abrigadas por una calle de Santo DomingoLeonel Matos

La primera helada registrada fue en 1938; se centró en el municipio de Constanza, provincia La Vega. Desde entonces, esta zona mantiene temperaturas por debajo de los 0 grados y -7 °C. Luego de esto, entre los años 1950 y 1959, esta zona mantiene los valores más bajitos en temperatura y para el 1958 sufrió el más grande congelamiento.

Temperaturas similares a la actual en Santo Domingo y el Gran Santo Domingo se registraron en febrero de 1954, un rango de al menos 14 °C. “En 1957, entre enero y febrero aproximadamente, hubo temperaturas bastante frías en la zona de Constanza, aparte de Jarabacoa, sector de Santiago de los Caballeros. Ya para los años 70 la zona de Valle Nuevo y Constanza también siguen siendo donde cada año las temperaturas descienden por debajo de 0 °C”, manifestó.

Antes de registrarse el último frente frío en 2010, en el 2008 hubo una helada en la zona de Valle Nuevo, El Pajón, La Nevera, Pico Duarte.

Según el meteorólogo, la temperatura promedio anual de República Dominicana está entre 27 y 30 °C, pero hay variaciones en las zonas de montaña entre los 17 y 20 °C; en la zona de Constanza, Jarabacoa y en el sur y los valles, la temperatura durante el día es de 27 a 31 °C y en la noche suele descender a los 19 y 21 °C.

Riesgos de un frente frío en el país

Los especialistas en el área de neumología en varias ocasiones han alertado a la población sobre virus respiratorios que afectan el país durante las bajas temperaturas, incidiendo estas en la creación de estos virus que afectan la polución.

Durante la presencia del frente frío o llamado ciclón bomba, se hacen presentes enfermedades respiratorias como asma, bronquitis y alergias, además de provocar dolores de cabeza, migrañas, aumento de dolores articulares, estrés, ansiedad y dificultad para dormir durante la noche, por la presencia de humedad.

Estos fenómenos también producen lluvias que, con la acumulación de agua, provocan la propagación de dengue, zika, chikungunya y leptospirosis.

Para evitar los contagios de virus o enfermedad respiratoria, el Ministerio de Salud Pública llamó a la población a permanecer en lugares seguros durante las lluvias y vientos. También, consumir agua hervida y mantener a mano sus medicamentos habituales.