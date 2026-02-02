¿Qué es un ciclón bomba y qué riesgo representa?

El Ministerio de Salud Pública advirtió este lunes sobre los riesgos que un "ciclón bomba" puede representar para la salud y la seguridad de la población, a través de una publicación informativa difundida en sus redes sociales oficiales.

De acuerdo con la entidad, un ciclón bomba es una tormenta que se fortalece de manera muy rápida debido a una caída brusca de la presión atmosférica, lo que puede provocar vientos fuertes, lluvias intensas y cambios repentinos de temperatura.

La institución señaló que estas condiciones pueden empeorar enfermedades respiratorias como asma, bronquitis y alergias, además de provocar dolores de cabeza, migrañas, aumento de dolores articulares, estrés, ansiedad y dificultad para dormir.

Asimismo, Salud Pública advirtió que durante el desarrollo de este tipo de eventos existe riesgo de lesiones por la caída de árboles, techos u objetos, así como inundaciones, deslizamientos de tierra, ahogamientos en ríos y cañadas crecidas, y electrocuciones por el uso inadecuado de cables o generadores eléctricos.

Indicó que, tras las lluvias, pueden incrementarse los casos de enfermedades transmitidas por vectores, como dengue, zika, chikungunya y leptospirosis, además de problemas de salud mental, como ansiedad e insomnio, y gastroenteritis aguda por el consumo de agua no potable.

El organismo identificó como grupos más vulnerables a los adultos mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y quienes residen en zonas vulnerables, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Recomendaciones de salud

Permanecer en lugares seguros durante las lluvias y vientos.

No cruzar calles, ríos ni cañadas inundadas.

Consumir agua potable o hervida.

Tener a mano el botiquín de primeros auxilios.

Ventilar su se utilizan plantas eléctricas.

Seguir las alertas oficiales del COE y Salud Pública.