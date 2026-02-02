ciclón bomba
¿Qué es un ciclón bomba y qué riesgo representa?
De acuerdo con la entidad, un ciclón bomba es una tormenta que se fortalece de manera muy rápida debido a una caída brusca de la presión atmosférica, lo que puede provocar vientos fuertes, lluvias intensas y cambios repentinos de temperatura.
El Ministerio de Salud Pública advirtió este lunes sobre los riesgos que un "ciclón bomba" puede representar para la salud y la seguridad de la población, a través de una publicación informativa difundida en sus redes sociales oficiales.
La institución señaló que estas condiciones pueden empeorar enfermedades respiratorias como asma, bronquitis y alergias, además de provocar dolores de cabeza, migrañas, aumento de dolores articulares, estrés, ansiedad y dificultad para dormir.
Asimismo, Salud Pública advirtió que durante el desarrollo de este tipo de eventos existe riesgo de lesiones por la caída de árboles, techos u objetos, así como inundaciones, deslizamientos de tierra, ahogamientos en ríos y cañadas crecidas, y electrocuciones por el uso inadecuado de cables o generadores eléctricos.
Indicó que, tras las lluvias, pueden incrementarse los casos de enfermedades transmitidas por vectores, como dengue, zika, chikungunya y leptospirosis, además de problemas de salud mental, como ansiedad e insomnio, y gastroenteritis aguda por el consumo de agua no potable.
El organismo identificó como grupos más vulnerables a los adultos mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y quienes residen en zonas vulnerables, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de las autoridades.
Recomendaciones de salud
Permanecer en lugares seguros durante las lluvias y vientos.
No cruzar calles, ríos ni cañadas inundadas.
Consumir agua potable o hervida.
Tener a mano el botiquín de primeros auxilios.
Ventilar su se utilizan plantas eléctricas.
Seguir las alertas oficiales del COE y Salud Pública.