El “friíto” actual puede provocar un mayor contagio de gripe

La baja temperatura que registra el país en estos momentos, no solo se traduce en ambiente agradable y al uso de abrigo, sino que trae como consecuencia un mayor riesgo de propagación de los virus respiratorios que actualmente circulan, entre ellos la influenza, sincitial y Covid-19.

El frío, explican especialistas de la infectología y de la neumología, crea el ambiente propicio para que los virus respiratorios permanezcan más tiempo circulando y puedan transmitirse con mayor rapidez y facilidad.

De ahí la importancia de redoblar los cuidados y protección, sobre todo de personas más susceptibles a infectarse y cubrirse la nariz al momento de salir al aire libre, para evitar la resequedad de las fosas nasales.

La doctora Yori Roque, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, explica las razones por las que el riesgo de contagio de los microorganismos aumenta a medida en que baja la temperatura.

“El frío es como un facilitador, crea el ambiente perfecto para que estos agentes infecciosos se transmitan”, señaló la infectología,

Esto hace, explicó, que se aumente la posibilidad de una mayor transmisibilidad de los virus respiratorios que ya afectan a la población, sobre todo entre las personas susceptibles.

Señala que lo primero es que las personas tienen mecanismos que le permiten disminuir la entrada de estos microorganismos a través de las vías respiratorias, pero con el frío, se reseca la mucosa nasal y esa función de protección se altera.

“Ahí los virus y otros microorganismos pueden entrar más fácil, adherirse en la fosa nasal y producir infecciones. Además de que esos microorganismos, sobre todo los virus como la influenza, el covid, con la baja temperatura, pueden sobrevivir más tiempo y eso hace que se puedan contagiar más fácil”.

A eso se suma, agrega, que “nosotros con esta temperatura más fresca estamos más juntos o pasamos más tiempo en espacios cerrados con menos ventilación, eso favorece entonces a mayor transmisibilidad”, dijo.

mucosidad y tos

Asimimo, la doctora Maribel Jorge, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, señaló que los cambios bruscos de temperatura, sea calor o frío, impactan de manera negativa los pulmones y vías respiratorias.

“En este momento en que se vive un ambiente frío sobre todo en las mañanas, el aire frío reseca las vías respiratorias, provocando un estrechamiento de los bronquios, lo que provoca aumento de la mucosidad y más tos.

Explicó que los bellitos que tenemos en la vía respiratoria, “que nos cuidan y limpian los pulmones, bajan o se paralizan un poco cuando hace frío, lo que afecta más a los pacientes asmáticos y con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, provocando incluso dolor de pecho y dificultad para respirar”.

Dijo que hay otros pacientes, que no sufren de asma, ni de bronquitis crónica, ni nada de eso, pero el frío puede contraer el músculo respiratorio y puede la persona comportarse como un paciente asmático con sibilancia y opresión torácica.

Señaló que la resequedad de las vías aéreas hace que baje la función de barrera contra las bacterias y virus, lo que es como un caldo de cocción para que los virus se perpetúen mucho más en el medio ambiente.

Los pacientes se infectan con más facilidad elevando los casos de resfriado común, e incluso las neumonías, señaló la neumóloga.

Llamó a tener cuidado especial con los pacientes con riesgo cardiovascular porque el frío aumenta el esfuerzo respiratorio.

recomendaciones

Las doctoras Roque y Jorge recomiendan a la población que mientras permanezca la baja temperatura, se trate de estar abrigado, protegerse la nariz con una bufanda al exponerse a la brisa fría para evitar la resequedad y evitar esos cambios bruscos entre calor y frío.

Recuerdan que la higiene de manos y la vacunación son dos herramientas fundamentales para evitar enfermarse; al momento de presentar síntomas tratar de mantenerse aislados y usar mascarilla, y mantener los espacios ventilados.

Además de reforzar la vacunación de acuerdo a la edad y grupos de riesgos.

Hacer ejercicio en el interior, sin exponerse al frío en caminatas al aire libre, en momentos en que la temperatura está más baja.

Para los que van los gimnasios, aconsejan limpiar las máquinas cada vez que la vayan a usar.

