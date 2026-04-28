Movimiento Justicia Jet Set anuncia vigilia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

El Movimiento Justicia Jet Set anunció a través de sus redes sociales la convocatoria para realizar una vigilia en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El evento se llevará a cabo el jueves 30 de abril a partir de las 7:00 de la noche, tendrá como nombre luz y esperanza y rendirá homenaje a las 236 personas fallecidas en el infortunio del 8 de abril de 2025

“Encendemos una vela por cada fallecido. Que cada luz sea una oración, y cada oración un abrazo al cielo”, indica la invitación creada por los integrantes del Movimiento Justicia Jet Set.

La actividad se desarrollará un día antes de que continúe el juicio preliminar contra Maribel y Antonio Espaillat, propietarios del centro nocturno.

“Porque su memoria vive en nosotros… Y por ellos seguimos firmes”, finaliza la invitación.