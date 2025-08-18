Policía dará protección permanente a la Basílica

El director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, ordenó la vigilancia permanente en el entorno de la Vía Sacra, patrimonio histórico religioso que fue objeto de una profanación la pasada semana, y cuyo pedido de mayor protección fue solicitado en el editorial de Listín Diario del sábado.

El alto oficial ya había dado instrucciones para la identificación y localización de la persona responsable de los daños a la Vía Sacra, provocados en la madrugada del pasado lunes.

Tan pronto se conoció de los daños a tres estelas de las 14 colocadas en el tramo entre la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia y la Iglesia San Dionicio, no pararon las voces de indignación de higüeyanos, entidades y personalidades del país.

Sin embargo, la rápida respuesta policial, que en pocas horas determininó y dio a conocer la persona responsable de los daños, que resultó ser una mujer de nacionalidad haitiana.

Esta acción vandálica fue condenada por el Ministerio de Turismo, el Ayuntamiento de Higüey, entidades como el Consejo del Pensamiento Altagraciano (CEPAL), Unidos por Higüey, líderes religiosos, legisladores y representativos de diferentes sectores en todo el país.

Obispo Castro Marte

El obispo de la diócesis, monseñor Jesús Castro Marte, a la vez que felicitó la efectiva labor policial, solicitó una vigilancia permanente en el lugar, y abogó por que se inicie cuanto antes un Centro de Atención a personas con problemas mentales, que ha sido prometido por las autoridades del Ministerio de Salud Pública.

El prelado agradeció la solidaridad de la población ante lo ocurrido, a la vez que adelantó que debía procederse a la reparación de los daños. El pedido del religioso, registrado por este diario, encontró eco de inmediato del Grupo SID, quien se encargo de la reparación de las estelas.

Editorial de Listín

El pasado sábado, luego de traer lo ocurrido en su portada del marte, Listín Diario editorializó cuestionando, por qué la basílica Nuestra Señora de la Altagracia y sus alrededores, “están desprotegidos, como para que una persona trastornada dañe una obra de arte esencial de este tempo emblemático”.

El editorial refiere que tras la corporación SID informar que restaurará la Vía Sacra para el disfrute de sus visitantes: “reconocemos su disposición y resiliencia. El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, estuvieron exactamente un año atrás inaugurando este monumento, lo que significa que lo valoraron como importante”.

Agrega el Decano de la Prensa que: “cuando quede restaurado por la mano amiga, lo que corresponde es que se disponga una vigilancia militar 24 horas, para garantizar que todo el entorno y el interior de la Basílica sea un lugar bien protegido”. “Por su propia iniciativa, el Ministerio de Defensa debe disponer del personal los recursos logísticos para que ese santuario sagrado, deje de ser un botín de ladrones y alocados. Resulta inaceptable que el lugar más encumbrado para venerar a Nuestra Señora de La Altagracia, sea un espacio donde malandrines y desadaptados impongan sus reglas”.

Reacciones ante Daños

Tras el editorial de Listín Diario, que fue reproducido en voz de su director Miguel Franjul en varias estaciones de la región Este, se produjeron reacciones inmediatas de la Policía, alcaldía de Higüey, entidad Unidos por Higüey, el doctor José López Larache y el vicealcalde Pablo Ávila. El miembro fundador del Consejo del CEPAL y presidente ad-vitam de Unidos por Higüey, Maximín Aristy, saludó la decisión adoptadaspor la Policía y agradeció la solidaridad del país.