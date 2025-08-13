Ministerio de Turismo condena vandalismo en basílica La Altagracia en Higüey

El Ministerio de Turismo condenó los actos vandálicos que causaron destrozos en dos de las obras de arte que adornan la Via Sacra, un patrimonio histórico y religioso en la Basílica La Altagracia en Higüey.

"Acciones de este tipo son inaceptables y hemos activado a los organismos correspondientes para hacer las investigaciones de lugar y dar con los responsables", detalló la entidad.

Turismo informó que la obra Via Sacra fue construida con mucho amor y devoción por MITUR para toda la población y los turistas que visitan el país, "con aportes del sector privado, y no toleraremos su ultraje".

Expresó su agradecimiento con el Grupo SID, empresa que aportó las estelas artísticas que adornan la obra y que fueron vandalizadas, por su disposición una vez más para cubrir los gastos de reparación por los daños.

El vandalismo

Vándalos destrozan el corazón religioso de Higüey Lea también

El ataque fue perpetrado en el Bulevar de la Peregrinación, justo en la antesala de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia.

La Vía Sacra fue desarrollada por el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR) y tuvo una intervención de 9,300 metros cuadrados.

“Es un acto incalificable contra nuestra fe, nuestra cultura y nuestra identidad”, declaró el obispo de la Diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte.