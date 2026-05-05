Con 150 equipos inauguran Torneo de Baloncesto Interbarrial U-20

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, dejaron inaugurado este martes el Torneo de Baloncesto Interbarrial Gran Santo Domingo 2026, en la categoría sub-20, durante un acto celebrado en el Polideportivo Tony Barreiro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con la participación de más de 150 equipos provenientes de sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

La iniciativa deportiva se consolida como una plataforma para fomentar el desarrollo del baloncesto, fortalecer el liderazgo comunitario y promover la integración de la juventud a través del deporte, además de servir como escenario para la captación de nuevos talentos.

El respaldo del presidente Luis Abinader ha sido fundamental para la realización del torneo, incluyendo el remozamiento de más de 30 canchas deportivas, que fueron acondicionadas para garantizar espacios adecuados y seguros para el desarrollo de las competencias, afirmó el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

Asimismo, se realizó la entrega de uniformes y utilería deportiva de calidad para los equipos participantes.

Como incentivo al esfuerzo y la disciplina, el conjunto campeón recibirá un premio de un millón de pesos, mientras que los equipos ganadores de cada zona obtendrán RD$250 mil.

Cruz agradeció a Dios por la oportunidad de permitirle dirigir el Ministerio de Deportes e impulsar actividades para la sanas recreación en beneficio de la juventud.

Destacó que en estos momentos se está cumpliendo el sueño del presidente Luis Abinader que apuesta a la juventud y al deporte con la meta de llevar una verdadera revolución deportiva.

“Nosotros como un amante del deporte y de la juventud estamos aquí cumplíendo ese deseo del presidente Abinader, articulando los esfuerzos necesarios para llevar esa revolución deportiva que transformará todos los barrios del Gran Santo Domingo.

Seguridad garantizada

El director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, garantizó la seguridad del torneo mediante el despliegue de agentes en cada una de las instalaciones deportivas donde se celebrarán los partidos.

En el Distrito Nacional competirán 48 equipos organizados en grupos, bajo un formato que permitirá avanzar progresivamente hasta definir los campeones de las seis zonas establecidas, quienes posteriormente disputarán las rondas eliminatorias rumbo a la gran final.

El titular del Miderec, dijo que si algún equipo infringe alguna de las reglas y provoca caos, aunque seguirá compitiendo, pero no optará por los premios económicos.

Este torneo cobra especial importancia al celebrarse en el contexto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, constituyendo una base de preparación y proyección para futuras selecciones nacionales, así como un espacio de integración y apoyo al deporte dominicano.

Dedicación especial

Esta edición del Torneo de Baloncesto Interbarrial Gran Santo Domingo 2026 está dedicada a Federico Lalane José, en reconocimiento a su destacada trayectoria y valiosos aportes al deporte y la administración pública.

Durante el evento, se le entregó un reconocimiento especial a Lalane José, quien agradeció por el homenaje.

Lalane José desarrolló una amplia carrera vinculada al deporte nacional, destacándose inicialmente en el béisbol y, posteriormente, en el baloncesto.

Ocupó importantes posiciones de liderazgo, entre ellas presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) y vicepresidente de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Baloncesto.

Además, fue el primer dominicano en integrar el buró directivo de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), dejando un legado trascendental para el fortalecimiento y desarrollo del baloncesto a nivel nacional e internacional.

Dedicación especial

Durante el acto se guardó un minuto de silencio en memoria de Danna Sofía Uribe, hija de Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

El deporte y la música se fusionaron para poner a vibrar a cientos de jóvenes, que corearon y disfrutaron las interpretaciones de los exponentes urbanos El Lápiz Conciente y Chimbala.

Estuvieron presentes el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista; el presidente de Centro Caribe Sport, Luis Mejía Oviedo; los alcaldes, Junior Santos de Los Alcarrizos y Betty Gerónimo, de Santo Domingo Norte, así como diputados y otras personalidades.