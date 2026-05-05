A partir del primero de julio enviarán al Congreso propuesta de reducir 50% del dinero a partidos

La reducción del 50 % de los fondos que reciben los partidos políticos fue una propuesta que salió del Consejo de Ministros que presidió el presidente Luis Abinader la pasada semana; ahora esa propuesta pasará al Congreso Nacional para su conocimiento.

Así lo explicó el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, quien indicó que la modificación será sometida, a partir del primero de julio.

La contribución económica a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos asciende a la suma de RD$1,620,000,000.00, de acuerdo a la Ley 99-25 de presupuesto a los legisladores.

“Lo que nosotros estamos planteando es someter al congreso una modificación a la ley general del Estado como ordena todo el ordenamiento jurídico. A partir del primero de julio vamos a someter ese proyecto de ley”, dijo al ser entrevistado en el programa “El Día”, que se transmite por Telesistema.

Explicó que una de las partidas a considerarse es que aquellos que mensualmente reciben 144 millones mensuales, adquieran 72 en los últimos seis meses.

“Un ajuste en que los partidos políticos, entendiendo el liderazgo de que también tienen que aportar a esta crisis que no la hemos generado nosotros. Ahora si usted no debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente, si usted entiende que los pobres no merecen tener más acompañamientos en sus gastos familiares ya la población juzgará lo que realmente se pretende con estas medidas”, indicó.

Esta propuesta ha sido rechazada por los partidos políticos, quienes la calificaron de populista y autoritaria. Expresaron que ya algunos reciben entre el 48 y el 50 de lo presupuestado por lo que la propuesta del gobierno es reducir a un 24-25%, el dinero que reciben y eso no tiene sentido.

Asimismo, indicaron a Listín Diario que la propuesta generaría una crisis partidaria y rompe el diálogo iniciado con las organizaciones políticas.

“Hay que entender que el sistema de partido es lo que le da estabilidad a nuestra democracia, a nuestro sistema social, a nuestro sistema económico. Entonces, hay que entender que no es un tema de sacrificio de los partidos, es un tema de sacrificar a la democracia y sacrificar a la estabilidad política, social y económica de la nación”, expresó Javier Hubiera, delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral.

Otros partidos más pequeños como Alianza País entienden que la reducción debe realizarse de acuerdo al monto recibido.

“Rebajar un 80% a los que reciben 80%. Rebajar un 12% a los que reciben 12%. Y un 8% a quienes están en esa categoría”, dijo Sergio Holguín, delegado político de Alianza País.