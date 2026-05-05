Llegan al país 34 expresidiarios desde Estados Unidos

El Servicio de Inmigración y control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus sigla en inglés), deportó este martes a un grupo de 34 dominicanos, quienes llegaron al país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) José Fransico Peña Gómez, luego de que cumplieran condenas en cárceles de esa nación acusados de diferentes delitos.

La aeronave con los exconvictos aterrizó pasado la 1:00 de la tarde con 29 masculinos y cinco del sexo femenino a bordo, todos tras haber cumplido condenas en distintas cárceles del sistema penitenciario norteamericano.

Según los informes preliminares, los repatriados habían sido recluidos en centros correccionales dispersos en varios estados, desde donde fueron trasladados a instalaciones de concentración migratoria antes de su retorno definitivo a territorio dominicano.

Los delitos por los que cumplieron sentencia abarcan un amplio espectro, que incluye tráfico de drogas, homicidios, asaltos, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes migratorias, entre otras infracciones.

Las cifras reflejan una tendencia en aumento, en apenas los primeros cuatro meses de 2026, más de 700 nacionales han sido deportados tras cumplir condenas en Estados Unidos.

Este flujo constante evidencia tanto la persistencia de la migración como los riesgos asociados a la inserción irregular o delictiva en territorio extranjero.

Gran parte de los detenidos había sido arrestada durante operativos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en ciudades con alta presencia de la diáspora dominicana, como Nueva York, Boston, Chicago y Nueva Jersey.

A su llegada a suelo dominicano, los repatriados fueron entregados por agentes federales estadounidenses a funcionarios de la Dirección General de Migración, junto a miembros de organismos de seguridad del Estado apostados en la terminal aeroportuaria.

Posteriormente, fueron trasladados a centros de procesamiento para fines de registro, depuración y seguimiento ubicado en la localidad de Haina, de la provincia de San Cristóbal, donde serán interrogados para establecer si tienen asuntos pendientes con la justicia del país.

Este tipo de operativos no solo plantea desafíos en materia de seguridad y reinserción social, sino que también reabre el debate sobre las condiciones que enfrentan los dominicanos en el exterior y las políticas de prevención necesarias para evitar que más ciudadanos caigan en redes delictivas fuera del país.

Mientras tanto, las autoridades locales se preparan para recibir nuevos grupos en las próximas semanas, en un flujo que parece lejos de detenerse. Cada martes llega al aeropuerto Las Américas un avión con un grupo de nacionales que tras cumplir su condena son devueltos a la República Dominicana.