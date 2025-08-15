Haitiana con aparente trastorno mental es acusada de daños a la Vía Sacra de Higüey

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Regional La Altagracia, arrestaron a una mujer de nacionalidad haitiana acusada de causar daños a varias estructuras religiosas en la Vía Sacra de Higüey, en la provincia La Altagracia.

De acuerdo a una nota de prensa de la institución del orden, la detenida, cuya identidad está en proceso de verificación, presenta aparentes trastornos de salud mental y será evaluada por las autoridades competentes para determinar su condición.

Según informes preliminares, la mujer habría destruido símbolos religiosos ubicados en este importante espacio de peregrinación, lo que provocó indignación entre los residentes locales.

Vándalos destrozan el corazón religioso de Higüey Lea también

La Policía Nacional trabaja en coordinación con el Ministerio Público para llevar a cabo las diligencias correspondientes y esclarecer este hecho, garantizando al mismo tiempo el respeto a los derechos fundamentales de la detenida.

Tanto el obispo de la diócesis de esa provincia, Jesús Castro Marte, como el ministro de Turismo condenaron está acción. El representante de la iglesia solicitó que toda esa vía sea vigilada con cámaras.

Asimismo, el Grupo SID manifestó su disposición de cubrir los gastos de reparación a los daños a las estelas de la Vía Sacra.