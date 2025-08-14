Grupo SID cubrirá reparación de daños a la Vía Sacra en la Basílica de Higüey

El Grupo SID manifestó ayer su disposición de cubrir los gastos de reparación a los daños causados por vándalos a la Vía Sacra en la Basílica de La Altagracia en Higüey.

Mientras que el Ministerio de Turismo (MITUR), condenó los actos vandálicos que causaron destrozos en dos de las obras de arte que adornan la Vía Sacra.

Informó que acciones de este tipo son inaceptables, tras señalar que activaron a los organismos correspondientes para hacer las investigaciones de lugar y dar con los responsables.

La Vía Sacra fue construida por el Mitur para toda la población y los turistas que visitan la zona, y con aportes del sector privado, por lo que advirtió que no tolerarán ese ultraje.

Asimismo, el Mitur agradeció al Grupo SID, empresa que aportó las estelas artísticas que adornan la obra y que fueron vandalizadas, por su disposición nueva vez para la reparación de los daños.

El obispo de Higüey

El obispo de la diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, solicitó la reparación de las estelas que sufrieron daños y a la vez una vigilancia permanente en la Via Sacra, al agradecer la solidaridad y acogida del pueblo dominicano y al gobierno ante lo ocurrido por los daños provocados en el lugar.

El prelado al confirmar que lo ocurrido fue obra de una persona con problemas mentales, agradeció la rápida intervención del director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, para aclarar lo ocurrido en pocas horas.

“Agradezco y comprendo que el pueblo dominicano se haya manifestado de inmediato, pero creo que los daños se podrán reparar”, al confirmar que solo tres de las 14 estelas fueron afectadas en su relieve.

El prelado abogó por una vigilancia permanente en el lugar, y dijo esperar que el gobierno ejecute cuanto antes la construcción de un Centro de Atención Especial, para personas con problemas mentales debido a lo inminente que se hace.

Castro Marte expresó que le traía tranquilidad el hecho de que los daños ocasionados, no hayan sido objeto de una banda o grupo que tratarán de hacerle daño a la Iglesia Católica.

Al felicitar el rápido y efectivo accionar policial, recordó que hace poco conversó con el director de la Policia Nacional, quien describió como “mi amigo” sobre varios tópicos relacionados con la seguridad.

El obispo dijo que espera que el pedido que ha hecho hace un tiemoo respecto a la necesidad de un Centro de Atención Espeial para enajenados mentales o personas con problemas mentales en la provincia, sea una realidad como anunció ayer en ‘El Show del Mediodía’ el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah.