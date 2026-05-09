Precios del petróleo se elevan tras nuevos enfrentamientos en el estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo cerraron con una ligera alza el viernes, sin que los nuevos incidentes en el alto el fuego en Oriente Medio disiparan por completo las esperanzas de un cese duradero de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, subió un 1,23% hasta 101,29 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en junio, ganó un 0,64% hasta 95,42 dólares.

Los precios siguen por debajo de los niveles registrados hace una semana.

"Las expectativas de una reapertura inminente del estrecho de Ormuz han provocado una fuerte caída de los precios del petróleo" en los últimos días, señaló Barbara Lambrecht, de Commerzbank.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes "grandes avances" con miras a un acuerdo con Teherán.

Sin embargo, tras los últimos intercambios militares en el estrecho de Ormuz, "el precio del Brent volvió a superar la barrera de los 100 dólares por barril", subrayó Lambrecht.

El ejército estadounidense anunció el viernes haber "neutralizado" dos buques con bandera iraní que intentaban llegar a un puerto iraní en el golfo de Omán, "en violación del bloqueo estadounidense".

La agencia iraní Fars, por su parte, mencionó "intercambios de disparos" entre las fuerzas armadas de Irán y la marina estadounidense en el estrecho de Ormuz, antes de señalar un retorno a la calma.