Liverpool se conforma con empate 1-1 ante Chelsea entre abucheos en Anfield

Liverpool tropezó y empató el sábado 1-1 con el Chelsea en Anfield para apenas acercarse a los puestos de clasificación a la Liga de Campeones, mientras que los visitantes cortaron una racha de seis derrotas consecutivas en la Liga Premier.

El tiro libre con bote de Enzo Fernández encontró a la red a los 36 minutos para igualar por el Chelsea, después del gol tempranero de Ryan Gravenberch.

El equipo de Arne Slot escuchó abucheos al sonar el silbatazo final tras otra actuación irregular —del tipo que ha marcado su temporada como campeón defensor de la Liga Premier.

Liverpool, cuarto en la tabla, sigue encaminado a asegurar la clasificación a la Liga de Campeones, algo que puede lograr con una victoria en su próximo partido —el viernes ante el Aston Villa.

Gravenberch abrió el marcador al colocar con efecto su disparo al ángulo superior derecho desde apenas fuera del área en el minuto seis.

Fernández empató con un tiro libre de larga distancia al 36. Colocó con efecto un remate con bote hacia el área, que pegó en el poste lejano y entró en la portería. El arquero de Liverpool, Giorgi Mamardashvili, se quedó inmóvil a la espera del intento de Wesley Fofana por desviar el balón, pero el defensor de Chelsea no lo alcanzó. Luego la pelota botó, dio en el poste y entró.

Liverpool estuvo cerca de anotar a los 79 minutos, cuando un cabezazo de Virgil van Dijk pegó en el travesaño. Ocho minutos antes, Dominik Szoboszlai estrelló un disparo desde fuera del área en el poste.