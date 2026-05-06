En La Cuaba paralizan labores contra vertedero

Realizan paralización de transporte, cierre de comercios y centros educativos en el distrito municipal de La Cuaba, municipio de Pedro Brand, en Santo Domingo, en reclamo por la construcción de un vertedero en la zona.

Desde las 6:00 de la mañana, decenas de manifestantes se apostaron en el parque municipal de La Cuaba, luciendo camisetas y gorras con el eslogan “No al vertedero en La Cuaba”.

Fabio Correa, presidente de la junta de desarrollo de La Cuaba, detalló que su lucha no solo se desarrollará en la paralización este martes, sino que todos los días se apuesta en un espacio en reclamo por la construcción de un proyecto que califican como “una destrucción para la comunidad”.

“Esta movilización que inició a las 6:00 de la mañana concluye a las 6:00 de la tarde; es un paro pacífico, todos los comercios cerraron sus puertas; en el día de hoy el transporte público ha dejado de trabajar, así como las escuelas han paralizado la docencia”, manifestó.

Durante el transcurso de llegar a donde se apostaba en reclamo por la construcción del verdadero, se observó cómo los comercios tenían sus puertas cerradas y las vías se mantenían en tranquilidad.

“Ha sido un paro rotundo en las comunidades que conforman el distrito municipal de La Cuaba; no se ha quemado una sola goma, una piedra ni se ha derribado un árbol. Sino que el pueblo, de manera unánime, ha apoyado este llamado a un paro, falsificando diciendo que no a la instalación del vertedero en la comunidad de Los Aguacates”, señaló.

Asimismo, Justo Soriano García dijo que desde que iniciaron con las movilizaciones no pararán hasta tener como respuesta el retiro de la compañía licitada para la construcción del verdadero.

“Nos quieren instalar un vertedero en la comunidad y nosotros consideramos que es injusto por el verdor que hay aquí y que vengan a dañar nuestra tranquilidad con la instalación de un vertedero”, explicó.

Aunque su peluquería se vería afectada por el paro, Domingo de Jesús decidió apoyar a su comunidad y unirse a la movilización; dijo que haría cualquier sacrificio por el bienestar de los niños y ancianos de la zona.

“Nos quieren imponer un vertedero a la mala; esto es un sitio ecoturista y no queremos ese mal porque esta es una zona que tiene muchos niños, ancianos y ríos; el agua de nosotros es la que abastece la capital”, afirmó.

A finales del 2025, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, informó que el proyecto no contempla un vertedero, sino una planta de valorización que proyecta solucionar las más de 6 mil toneladas de residuos sólidos que se generan en el Gran Santo Domingo.

Pese a los reclamos de la comunidad, el Ministerio de Medio Ambiente otorgó el permiso para la construcción de la planta.