Muere en cárcel de Najayo italiano que era requerido en su país por narcotráfico

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que la tarde de este viernes falleció el italiano Loris Di Castri, de 53 años, quien estaba recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-17 Najayo Hombres, cumpliendo una medida de coerción.

Di Castri fue hallado en su cama, sin vida, por un compañero de celda del pabellón Máxima 1, del centro correccional, donde tenía un mes y 12 días alojado.

De acuerdo a una nota de prensa, luego de que un compañero lo encontrara en su cama, a las 12:30 del mediodía, se presentó al centro un equipo conformado por un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), una fiscal y miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), realizando el levantamiento del cadáver.

El hombre fue trasladado al Inacif para investigar la causa del fallecimiento.

Según comunicó DGSPC, el pasado 31 de marzo el interno fue ingresado de emergencia a un centro hospitalario de la provincia de San Cristóbal, donde recibió las atenciones médicas de lugar.

La celda donde se realizó el hallazgo del cuerpo se encuentra bajo resguardo a la espera de que se realicen los procedimientos legales de lugar y levantamientos correspondientes.

La Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL Santo Domingo, adscrita a la Policía Nacional, informó que arrestaron a Loris Di Castri, requerido por las autoridades judiciales de Italia por su presunta vinculación a delitos de asociación para delinquir y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.