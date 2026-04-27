Hans Lluveres: La historia del exoficial que se escapó de la justicia y se habría suicidado en cárcel

El martes 17 de marzo de 2015, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), conjuntamente con el Ministerio Público, incautó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas nueve maletas que en su interior contenían 450 paquetes de cocaína.

La droga, según el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), tenía un peso de 454.060 kilogramos.

Según el reporte, la cocaína llegó al país desde Venezuela en una aeronave matrícula YV544T, modelo LJ25, con dos pilotos y tres personas como pasajeros. Todos fueron apresados y recibieron condenas posteriormente de 30 y 5 años de prisión.

Como parte de esta red también fueron señalados y condenados un ex agente de la DNCD con puesto en la terminal, un ex segundo teniente del Ejército y el ex teniente coronel Hans Wender Lluberes Sánchez, quien fue nombrado por las autoridades como cabecilla de esta red de narcotráfico.

El informe señala que el papel de Lluberes Sánchez era pagar a aquellos que facilitaron el tráfico de la droga. Este hombre se encontraba en las afueras del aeropuerto y, al percatarse de la intervención de la DNCD y los arrestos, huyó del lugar.

El exoficial fue arrestado cuando intentaba salir del país por el Aeropuerto de Punta Cana.

El 10 de abril del 2015, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este le impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.

Días después, la medida fue variada por presentación periódica e impedimento de salida.

En proceso de juicio, Hans Lluberes dejó de comparecer; su abogado presentó un certificado médico para que este se ausentara. Mientras tanto, el hombre huía. Reportes de inteligencia señalan que cruzó la selva tropical que conecta Colombia con Panamá, conocida como el tapón del Darién, y desde allí continuó hacia Estados Unidos.

En 2019 las autoridades dominicanas lo declararon en rebeldía, prófugo de la justicia, y empezaron las alertas para su captura. La misma se produjo seis años después en Norteamérica.

Hans Wender Lluberes Sánchez fue deportado el 14 de octubre de 2025. Desde ese momento volvió a juicio, en donde fue condenado, el pasado 20 de abril, a 30 años de prisión y al pago de una multa de 50 millones de pesos a favor del Estado dominicano.

Seis días después de su condena, el Ministerio Público informó que el exoficial se suicidó en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional de San Luis.

De acuerdo al informe preliminar de Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), utilizó una correa para colgarse de uno de los barrotes del baño.

Lluberes Sánchez fue encontrado por sus compañeros, quienes intentaron reanimarlo sin éxito. Ante el ruido, la seguridad del recinto carcelario lo levantó del suelo, trasladándolo al hospital El Almirante, donde fue declarado sin signos vitales.

Su muerte sigue bajo investigación.