Comunitarios instalan campamento frente a terreno donde construirán vertedero en La Cuaba

Comunitarios de La Cuaba establecieron un campamento frente a la entrada de los terrenos donde se pretende construir una planta de valorización de desechos en el paraje El Aguacate, tras movilización de maquinarias y equipos pesados para la construcción de lo que consideran se convertiría en un vertedero.

“Nuestros munícipes seguimos en pie de lucha hasta tanto el Gobierno desista de establecer en este lugar este relleno/vertedero que viene a siquitrillar lo que es el medio ambiente, la economía, el orden social, también a nuestras comunidades, así que nuestras comunidades seguimos en pie de lucha”, expresó Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba.

Correa indicó que este campamento se establecerá de manera permanente frente al terreno de una extensión de 1,500 tareas ubicado en la calle principal del Aguacate, donde se construiría la obra.

Ahí los comunitarios cocinan y juegan dominó mientras ven pasar el tiempo, desde el jueves pasado, cuando se instalaron en la zona.

Asimismo, el comunitario expresó que como protesta el próximo martes tendrán una huelga municipal, con paro de labores comerciales, paro en el transporte y docencia.

“Nuestra comunidad sigue en pie de lucha y no nos vamos a amedrentar por el hecho de que esta empresa haya llevado hasta este lugar equipos pesados como una simulación de que ya ellos van a iniciar los trabajos de una licencia que ha emitido el Ministerio de Medio Ambiente, el ministro que no protege el medio ambiente, sin cumplir con lo que son los plazos legales que la ley establece para la emisión de una licencia ambiental, ya que él (Paíno Henríquez) ha violentado tener la licencia social, que es la aprobación que da la comunidad”, manifestó Correa.

Los comunitarios de La Cuaba han mantenido una férrea oposición al proyecto, bajo el argumento de que se convertiría en un vertedero y afectaría el desarrollo económico y ecoturístico que presenta la zona por su flora y afluentes.

La última manifestación en contra fue este lunes, cuando marcharon hasta el frente del Palacio Nacional, buscando llamar la atención del presidente de la República, Luis Abinader, acompañados de otras organizaciones sociales que protestaron por esa y otras reivindicaciones.

La negativa en contra del relleno sanitario se remonta al 2021, cuando la empresa desarrolladora solicitó el permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su instalación y, tras estudios de impacto y rechazo de la comunidad, fue negado en 2023.

En 2025, el Tribunal Superior Administrativo, ante un recurso, ordenó una revisión de esta decisión, dejando abierta la posibilidad de la construcción.

El proyecto se pretende construir en la calle principal de El Aguacate, en un terreno con una extensión de más de 1,500 tareas.

Desde septiembre de 2025, residentes de La Cuaba han hecho suyas las calles del distrito municipal, a modo de protesta, en rechazo a que sea instalada la planta de valorización de desechos y relleno sanitario en la avenida principal del Aguacate.

Entre estos, cuentan varios encendidos de vela, organizados por la Confederación de Pastores de La Cuaba, así como vigilias, en las que clamaron a Dios intercesión en su lucha.

Asimismo, el domingo 7 de diciembre se registró en la comunidad del Pedregal un enfrentamiento con piedras, palos y bombas lacrimógenas, en medio de protestas contra el relleno sanitario, luego de que llegaran en guagua personas de otras zonas para una vigilia en favor de la construcción del relleno sanitario, convocada por el Comité para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, organización desconocida por dirigentes de La Cuaba.