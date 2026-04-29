Comunitarios de La Cuaba seguirán luchando en contra de vertedero y llevarán el caso a la justicia

Comunitarios de La Cuaba se mostraron en contra de la aprobación de la licencia otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la instalación de una planta de valorización de desechos en el distrito municipal, que denuncian se convertiría en un vertedero.

Denunciaron como “violatorio” el permiso, en virtud de que no fueron observadas algunas condiciones que ordenaba la resolución dictada por el mismo ente en 2023, que negaba el permiso ambiental, respecto a la distancia del proyecto y una zona poblada, así como la relación armoniosa con los comunitarios.

“Inclusive violando la propia resolución que había dado el Ministerio de Medio Ambiente cuando negó el permiso en el 2023, que mandaba a la empresa que debía observar algunas condiciones, como la distancia de cualquier sector poblacional que debía haber para poder instalar el proyecto en ese lugar, y debe estar a más de un kilómetro de distancia; eso no ha variado, eso sigue estando igual, y le aconsejaba además que debía haber una relación armoniosa en el orden social con las comunidades que convergen alrededor del proyecto; eso tampoco ha cambiado, al contrario, eso ha endurecido más porque la comunidad sigue haciendo todo tipo de protestas en contra del proyecto y el Ministerio de Medio Ambiente, de manera violatoria, ha entregado este permiso”, expresó Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba.

Correa agregó que, ante esta situación, continuarán las marchas y protestas hasta tanto el permiso sea anulado en su totalidad.

De igual forma, la comunidad informó que llevará su lucha hasta las instancias judiciales, puesto que alegan que no se observó el debido proceso que conlleva el permiso.

Estas declaraciones se dan luego que el ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, informara que fueron otorgados los permisos para la construcción de la planta en el paraje El Aguacate, a pesar de las múltiples protestas que protagonizara la comunidad desde septiembre pasado.

Los comunitarios de La Cuaba han mantenido una férrea oposición al proyecto, bajo el argumento de que se convertiría en un vertedero y afectaría el desarrollo económico y ecoturístico que presenta la zona por su flora y afluentes.

La última manifestación en contra fue este lunes, cuando marcharon hasta el frente del Palacio Nacional, buscando llamar la atención del presidente de la República, Luis Abinader, acompañados de otras organizaciones sociales que protestaron por esa y otras reivindicaciones.

La negativa en contra del relleno sanitario se remonta al 2021, cuando la empresa desarrolladora solicitó el permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su instalación y tras estudios de impacto y rechazo de la comunidad, fue negado en 2023.

En 2025, el Tribunal Superior Administrativo, ante un recurso, ordenó una revisión de esta decisión, dejando abierta la posibilidad de la construcción.

El proyecto se pretende construir en la calle principal de El Aguacate, en un terreno con una extensión de más de 1,500 tareas.

Desde septiembre de 2025, residentes de La Cuaba han hecho suyas las calles del distrito municipal, a modo de protesta, en rechazo a que sea instalada la planta de valorización de desechos y relleno sanitario en la avenida principal del Aguacate.

Entre estos, cuentan varios encendidos de vela, organizados por la Confederación de Pastores de La Cuaba, así como vigilias, en las que clamaron a Dios intercesión en su lucha.

Asimismo, el domingo 7 de diciembre se registró en la comunidad del Pedregal un enfrentamiento con piedras, palos y bombas lacrimógenas, en medio de protestas contra el relleno sanitario, luego de que llegaran en guagua personas de otras zonas para una vigilia en favor de la construcción del relleno sanitario, convocada por el Comité para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, organización desconocida por dirigentes de La Cuaba.