Más de 1,600 pares evaluadores inician observación de clases en la Evaluación de Desempeño Docente

La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente informó que este martes 5 de mayo inicia en todo el territorio nacional la fase de observación de clases. Este es uno de los componentes más relevantes del proceso evaluativo por permitir valorar el desempeño docente en condiciones reales de aula.

Esta etapa impactará a aproximadamente 78,000 maestros del sistema educativo público y será ejecutada por más de 1,600 pares evaluadores, seleccionados mediante un proceso técnico que incluyó verificación de credenciales, experiencia profesional, entrenamiento especializado y ejercicios de calibración.

La fase de observación de clases implica evaluar directamente cómo se enseña en el aula. Esto se hace al recolectar pruebas concretas sobre la planificación, la enseñanza y la interacción entre el profesor y los alumnos en situaciones normales.

La Comisión destacó que el rol del par evaluador es estrictamente técnico y se fundamenta en la observación objetiva del desarrollo de la clase, sin intervenir en la dinámica pedagógica, utilizando instrumentos estandarizados que garantizan la trazabilidad y transparencia del proceso.

Como parte de la preparación, el Ministerio de Educación desarrolló un proceso de formación de varios meses orientado a asegurar rigor, calidad y homogeneidad en la aplicación de la evaluación.

Asimismo, recordó que los pares evaluadores, que son todos técnicos docentes, suscribieron compromisos formales de confidencialidad, ética y cumplimiento del proceso, y que el ejercicio de estas funciones constituye una responsabilidad institucional, cuya inobservancia conlleva la aplicación de las medidas administrativas correspondientes.

El Ministerio de Educación reiteró que esta fase representa un hito dentro del proceso evaluativo y reafirmó su compromiso de continuar su ejecución conforme a lo establecido, como parte de una política orientada al fortalecimiento de la calidad educativa.