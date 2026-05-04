Estructura en riesgo: denuncian grave deterioro bajo el Puente Juan Pablo Duarte

Bajo preocupación constante viven los transeúntes al pasar por el puente Juan Pablo Duarte, al presentar un notable deterioro en su estructura inferior, según se pudo constatar durante un recorrido reciente por la zona, donde las condiciones evidencian un claro abandono y falta de mantenimiento.

Tras varias denuncias acumuladas acerca de que el deterioro del puente solo se agrava cada día más, periodistas de este medio pudieron constatar la realidad en la que se encuentra.

En la parte baja del puente, específicamente en el área de la avenida Máximo Gómez, el entorno lucía descuidado, con acumulación de basura y escombros que afectan tanto la imagen como la salubridad del lugar.

El espacio, que debería estar resguardado por su importancia estructural, en la actualidad se encuentra prácticamente abandonado, sin señales visibles de intervención por parte de las autoridades correspondientes.

Durante el recorrido, también se observó un significativo deterioro en las superficies de concreto, con manchas, grietas y señales de desgaste. Uno de los hallazgos más preocupantes fue la presencia de un gran hueco en una de las esquinas del área inferior del puente, lo que representa un riesgo tanto para quienes transitan por la zona como para la integridad de la estructura.

Este socavón deja expuesta parte de la base, evidenciando posibles fallas en el soporte o erosión progresiva del terreno, lo que amerita un evaluación técnica urgente.

A pesar de ser una de las infraestructuras viales más importantes que conecta el Distrito Nacional con Santo Domingo Este, las condiciones actuales reflejan una preocupante falta de mantenimiento continuo.

Residentes y transeúntes de la zona han manifestado inquietud ante el deterioro visible, haciendo un llamado al Ministerio de Obras Públicas, (MOPC), para que intervengan ante esta situación y así evitar cualquier tragedia.

Años de historia

Con más de 70 años de construcción, el puente Juan Pablo Duarte fue inaugurado el 17 de diciembre en el año 1955. Lo que antes representaba seguridad y facilidades, hoy no es más que miedos, deterioros y total abandono.