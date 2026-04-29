Organizaciones califican como "crimen ambiental" permiso para construcción de vertedero en La Cuaba

Varias organizaciones sociales rechazan el permiso otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a una empresa que busca instalar una planta de valorización de desechos en el paraje El Aguacate, del distrito municipal La Cuaba, en Pedro Brand.

A través de un comunicado, la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo (Acadisando) y el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircarp) reiteraron su respaldo a los comunitarios y expresaron su rechazo a la institución.

“Consideramos que es la promoción del crimen ambiental en esa demarcación y para los ríos la Isabela y Ozama, los cuales bordean el Gran Santo Domingo y a 4 millones de personas”, señala el comunicado.

Se cuestionan cómo Medio Ambiente, en su rol de promover la vida y desarrollo ambiental, “crea la muerte de la naturaleza”, con la aprobación de la obra, que comunitarios de La Cuaba advierten se convertiría en un vertedero.

“Al liderazgo del Gran Santo Domingo nos ponemos a disposición de la Junta de Desarrollo Comunitario La Cuaba para salir a las calles si es preciso para oponernos a que una empresa extranjera con el apoyo del Estado encabezado por el presidente Luis Abinader y su ministro permitan que nuestros arroyos, ríos y manantiales sean contaminados por desechos”, indican.

Los representantes de estas organizaciones civiles hicieron un llamado al presidente, Luis Abinader, así como al ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, a atender el llamado de la comunidad y la iglesia católica en la preservación del agua.

El ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, informó que fueron otorgados los permisos para la construcción de la planta en el paraje El Aguacate, a pesar de las múltiples protestas que protagonizara la comunidad desde septiembre pasado.

Los comunitarios de La Cuaba han mantenido una férrea oposición al proyecto, bajo el argumento de que se convertiría en un vertedero y afectaría el desarrollo económico y ecoturístico que presenta la zona por su flora y afluentes.

La última manifestación en contra fue este lunes, cuando marcharon hasta el frente del Palacio Nacional, buscando llamar la atención del presidente de la República, Luis Abinader, acompañados de otras organizaciones sociales que protestaron por esa y otras reivindicaciones.

La negativa en contra del relleno sanitario se remonta al 2021, cuando la empresa desarrolladora solicitó el permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su instalación y tras estudios de impacto y rechazo de la comunidad, fue negado en 2023.

En 2025, el Tribunal Superior Administrativo, ante un recurso, ordenó una revisión de esta decisión, dejando abierta la posibilidad de la construcción.

El proyecto se pretende construir en la calle principal de El Aguacate, en un terreno con una extensión de más de 1,500 tareas.